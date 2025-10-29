Fútbol catalán
El Sabadell se venga del Poblense
Los arlequinados se cargaron a su verdugo en Copa RFEF
Un tanto de López-Pinto en la prórroga decidió la eliminatoria
Isaac Fandos
Los arlequinados consiguieron avanzar de ronda en Sa Pobla y cobrarse la venganza del pasado curso, cuando el Poblense los eliminó en la Copa Federación.
El partido empezó de la mejor forma posible para los de Ferran Costa, con el tanto del menorquín Rubén Martínez desde los once metros.
Reaccionó bien el Poblense, que se cargó la imbatibilidad de más de seis partidos del Sabadell. Lo hizo también desde el punto de penalti, obra de Dieguito.
El partido se adentró en la segunda mitad con todo por resolver, y así se llegó al minuto 90. Tanto Sabater como Ortega se convirtieron en salvadores para los suyos, que tuvieron que añadir treinta minutos más de partido para dirimir qué equipo pasaba de ronda.
El Sabadell aprovechó su mejor condición física, y en la segunda mitad de la prórroga perforó por segunda vez la meta local gracias a Javi López-Pinto.
Con todo perdido, el Poblense se tiró hacia delante para quemar sus naves, pero el Sabadell supo resistir y pasar de ronda.
- El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: 'Puede llegar a provocar un bloqueo articular
- El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal
- Comunicado oficial del Barça sobre la lesión de Pedri
- Luis Enrique, un salvavidas para Vinícius Jr.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
- A la espera del mejor Koundé para relanzar al Barça de Hansi Flick
- Los castigados por la tangana del clásico con Lunin en cabeza