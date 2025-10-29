El Sabadell se venga del Poblense

Los arlequinados consiguieron avanzar de ronda en Sa Pobla y cobrarse la venganza del pasado curso, cuando el Poblense los eliminó en la Copa Federación.

El partido empezó de la mejor forma posible para los de Ferran Costa, con el tanto del menorquín Rubén Martínez desde los once metros.

Reaccionó bien el Poblense, que se cargó la imbatibilidad de más de seis partidos del Sabadell. Lo hizo también desde el punto de penalti, obra de Dieguito.

El partido se adentró en la segunda mitad con todo por resolver, y así se llegó al minuto 90. Tanto Sabater como Ortega se convirtieron en salvadores para los suyos, que tuvieron que añadir treinta minutos más de partido para dirimir qué equipo pasaba de ronda.

El Sabadell aprovechó su mejor condición física, y en la segunda mitad de la prórroga perforó por segunda vez la meta local gracias a Javi López-Pinto.

Con todo perdido, el Poblense se tiró hacia delante para quemar sus naves, pero el Sabadell supo resistir y pasar de ronda.