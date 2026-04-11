El Sabadell vence sufriendo y aleja fantasmas

No apareció la mejor versión del Sabadell en el Jesús Navas, pero sí una suficientemente competitiva y alejada de la que vimos la pasada semana en la Nova Creu Alta ante el Betis B. Con ello, fue suficiente para que los arlequinados consiguieran vencer en tierras andaluzas y poner toda la presión a un Eldense que se desplazaba horas después, precisamente al campo del Betis B.

La primera mitad estuvo marcada por el dominio local, que gozó sorprendentemente de más acercamientos y de mayor posesión de balón.

Diego Fuoli salvó a los arlequinados en los primeros compases, y a la media hora de juego, Escudero inauguró el marcador con un zurdazo mordido. Era la primera llegada a portería del Sabadell.

Antes del descanso, el propio Escudero pudo marcar el segundo, pero esta vez le faltó acierto.

La segunda parte no fue nada plácida para los catalanes. El Sevilla Atlético lo siguió intentando hasta el final, y pese a que Agus Coscia dobló la diferencia a falta de once minutos, el filial nunca se rindió. Los sevillistas recortaron distancias a renglón seguido por mediación de Álex Costa, y los últimos minutos se convirtieron en un calvario arlequinado. El buen trabajo defensivo acabó resultando clave.