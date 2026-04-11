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Fútbol catalán

El Sabadell vence sufriendo y aleja fantasmas

Escudero y Coscia marcaron los tantos

Los últimos minutos fueron de sufrimiento

Escudero celebra el primer tanto

Escudero celebra el primer tanto / CE Sabadell

Isaac Fandos

No apareció la mejor versión del Sabadell en el Jesús Navas, pero sí una suficientemente competitiva y alejada de la que vimos la pasada semana en la Nova Creu Alta ante el Betis B. Con ello, fue suficiente para que los arlequinados consiguieran vencer en tierras andaluzas y poner toda la presión a un Eldense que se desplazaba horas después, precisamente al campo del Betis B.

La primera mitad estuvo marcada por el dominio local, que gozó sorprendentemente de más acercamientos y de mayor posesión de balón. 

Diego Fuoli salvó a los arlequinados en los primeros compases, y a la media hora de juego, Escudero inauguró el marcador con un zurdazo mordido. Era la primera llegada a portería del Sabadell.

Antes del descanso, el propio Escudero pudo marcar el segundo, pero esta vez le faltó acierto.

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La segunda parte no fue nada plácida para los catalanes. El Sevilla Atlético lo siguió intentando hasta el final, y pese a que Agus Coscia dobló la diferencia a falta de once minutos, el filial nunca se rindió. Los sevillistas recortaron distancias a renglón seguido por mediación de Álex Costa, y los últimos minutos se convirtieron en un calvario arlequinado. El buen trabajo defensivo acabó resultando clave.

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