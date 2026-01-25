El Sabadell no tumba la resistencia del Alcorcón

El muro alfarero resistió en la Nova Creu Alta, que sigue sin ver encajar ni un solo tanto a su equipo en competición liguera, pero que se quedó con la miel en los labios sin poder aprovechar el tropiezo del Atlético Madrileño para abrir brecha en la primera posición.

El partido se podría haber desnivelado antes de la primera media hora de juego, pero el colegiado anuló un tanto local por una falta previa muy discutida por la parroquia arlequinada.

En el descanso, Ferran Costa intentó ajustar para marcar el tanto que desnivelara la balanza, pero el guion no varió en absoluto.

Los arlequinados prácticamente no dejaron respirar a los madrileños, especialmente en el tramo final, pero el tanto no llegaba.

Priego y Alan Godoy dispusieron de las ocasiones más claras, pero no consiguieron batir la meta de Ayesa.

Además, Jordi Pola tuvo la victoria en sus botas con una ocasión meridiana, pero el efecto Nova Creu Alta hizo su presencia para dejar la décima portería a cero consecutiva de la temporada.