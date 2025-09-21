El Sabadell tumba el fortín del Nuevo Mirador

Triunfo arlequinado de postín en el Nuevo Mirador, uno de los campos más complicados de la categoría, que hacía más de medio año que no veía perder a los suyos.

Los arlequinados derribaron pronto el muro local, sin dejar que la larga racha de imbatibilidad les afectara. A los siete minutos, abrieron el marcador. Fue en una acción bien trenzada y definida por Joel Priego, que remató enganchado al poste.

Intentó replicar rápido el conjunto local, pero el disparo de Rastrojo se perdió cerca del poste.

Fue un espejismo. El Sabadell seguía haciendo daño cada vez que pisaba el área rival, y una entrada de Samu Casado le costó la pena máxima a los locales. Fue un demostración de que el FVS todavía debe mejorar: necesitó cinco minutos en confirmarse el penalti. Escudero no perdonó desde los once metros.

El Sabadell dio un paso atrás consciente de la renta, y el Algeciras lo aprovechó, especialmente tras la reanudación.

Y de nuevo, llegó la intervención del FVS. Otra vez larga y anodina, de casi cinco minutos, para acabar señalando penalti favorable a los locales. Juanma marcó y recortó distancias, todavía con media hora por delante.

El tramo final de partido fue un compendio de errores. Kaiser y Cortés se fueron a la calle, dejando al Sabadell con nueve, y aunque los locales tenían una doble superioridad, no podían con una defensa arlequinada muy bien plantada.

Ferran Costa ordenó a los suyos rechazarlo todo, y lo ejecutaron a la perfección. El Algeciras se frustró, viendo como el tiempo se convertía en arena entre los dedos, y Paris Adot acabó expusado.