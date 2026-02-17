El Sabadell se toma un respiro

El CE Sabadell pasa por un bache. Lo que hasta hace un mes era una marcha triunfal por la Primera RFEF ha derivado en un período de bajón. Dos puntos de los últimos 12 posibles, dos derrotas consecutivas y el liderato ahora compartido con el Atlético Madrileño confirman el receso. Sin embargo, el equipo sigue siendo el rival a batir y cuenta con una renta de nueve puntos sobre la sexta plaza, un “seguro de vida” mientras Ferran Costa intenta recomponer un puzzle roto por las lesiones.

La derrota en Can Misses ha evidenciado que el sistema arlequinado sufre una desconexión crítica cuando faltan sus piezas estructurales. Las bajas simultáneas de Quadri (sanción) y ‘Urri’ (lesión en el gemelo), sumadas a la ausencia de David Astals, dejaron al equipo sin brújula en la medular. Ni siquiera la primera titularidad de Jordi Ortega o el regreso de Kaiser a la zaga pudieron contener el vendaval ibicenco.

Si el Sabadell salió de Ibiza con un decoroso 2-0 y no con una goleada histórica, fue gracias a Diego Fuoli. El guardameta aragonés firmó una actuación sobresaliente. Su nivel es la nota de esperanza para una afición que ve cómo el equipo ha encajado dos goles por partido en sus tres últimas citas, una fragilidad defensiva inaudita en la primera vuelta.

El calendario no ofrece tregua al líder mermado. Este miércoles, el Sabadell aparca la liga para medirse al Nàstic en las semifinales de la Copa Catalunya. Aunque es una cita ilusionante, el cuerpo técnico vigila con lupa el desgaste físico de una plantilla fatigada que no puede permitirse más inquilinos en la enfermería.

Sin embargo, el verdadero examen de madurez llegará el fin de semana en la Nova Creu Alta frente al Atlético Sanluqueño. Con el Atlético Madrileño acechando el mando en solitario, el Sabadell necesita reencontrarse con la victoria para frenar la sangría de puntos. Recuperar la esencia, recuperar a los efectivos y, sobre todo, recuperar la solidez defensiva son las tareas pendientes de un líder que, aunque resiste en el alambre, sigue teniendo el destino en sus propias manos.