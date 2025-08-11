Sabadell y Terrassa empatan en casa

Los equipos del fútbol catalán de categoría nacional ya se encuentran disputando amistosos de pretemporada.

Por la mañana, el Atlètic Lleida cayó en su desplazamiento al campo del Deportivo Aragón (2-0), mientras que el Vic superó por la mínima a un combativo Inter Barcelona, de Segunda Catalana (3-2).

Ya por la tarde, el Sabadell empató en la Nova Creu Alta ante el Atlético Baleares (1-1) con tanto de Agus Coscia. Mientras, el Terrassa no pasó del empate contra el Mollerussa (0-0) en el Olímpic. También firmaron tablas L’Escala y Olot (1-1), con tantos de Youssef para los locales y de Farrés para los visitantes.

El Cornellà venció T goles de Marc Fernández, y doblete de Ibai Reches en campo de la Fundació Grama (1-3); y el Europa cayó en la Dani Jarque ante el Espanyol B en un partido loco con tantos de José Angel, Lluc, Muñeco y Aimar para los locales y Jordi Cano, propia puerta y Vacas para los escapulados.