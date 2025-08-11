Fútbol catalán
Sabadell y Terrassa empatan en casa
Los arlequinados firmaron tablas ante el Atlético Baleares en la Nova Creu Alta
Los terrasistas no pasaron del empate ante el Mollerussa, de Tercera RFEF
Isaac Fandos
Los equipos del fútbol catalán de categoría nacional ya se encuentran disputando amistosos de pretemporada.
Por la mañana, el Atlètic Lleida cayó en su desplazamiento al campo del Deportivo Aragón (2-0), mientras que el Vic superó por la mínima a un combativo Inter Barcelona, de Segunda Catalana (3-2).
Ya por la tarde, el Sabadell empató en la Nova Creu Alta ante el Atlético Baleares (1-1) con tanto de Agus Coscia. Mientras, el Terrassa no pasó del empate contra el Mollerussa (0-0) en el Olímpic. También firmaron tablas L’Escala y Olot (1-1), con tantos de Youssef para los locales y de Farrés para los visitantes.
El Cornellà venció T goles de Marc Fernández, y doblete de Ibai Reches en campo de la Fundació Grama (1-3); y el Europa cayó en la Dani Jarque ante el Espanyol B en un partido loco con tantos de José Angel, Lluc, Muñeco y Aimar para los locales y Jordi Cano, propia puerta y Vacas para los escapulados.
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros