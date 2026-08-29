El Sabadell suma el primer triunfo

Una más. Otra para la cuenta de Ferran Costa, que ya empieza a ser larga. No le bastó con ascender a La Liga Hypermotion al primer intento, que ahora quiere convertir a su equipo en uno de los principales agitadores de la competición después de sumar el primer triunfo del curso. No es solo eso, pues los arlequinados demostraron sus mejores credenciales:competitividad máxima y portería a cero.

El encuentro frente al Almería fue uno de Segunda División, además ante uno de los gallitos de la competición, pero bien podría haber sido cualquiera del pasado curso. Los sabadellenses cedieron el esférico desde el principio a los andaluces, pero les asfixiaron con una presión muy intensa marca de la casa.

Al cuarto de hora de juego, Nico Gioacchini abrió la cuenta goleadora, pero el trencilla anuló su tanto por una falta previa de Bonaldo sobre Álex Muñoz.

La primera parte ha mostrado la mejor cara del Sabadell, ahogando en todo momento a un Almería que parecía preso del asfixiante ritmo que imponían los locales.

Ni siquiera el paso por los vestuarios ha servido para mejorar la cara de los almerienses, que han encajado el único tanto del encuentro a los siete minutos de la reanudación: centro de Joel Priego, descuelgue de Ton Ripoll, y remache a la red, ahora sí válido, de Nico Gioacchini.

La renta podría haber sido doblada a renglón seguido, pero el potente disparo de Ton Ripoll topó con el poste.

Los de Ferran Costa, espoleados por una Nova Creu Alta que vuelve a soñar alto con su club, no han cedido terreno hasta los últimos compases, cuando el Almería, liderado por un activo Quim Junyent, ha empezado a acular a sus rivales.

La gran fiesta pudo convertirse en decepción en el tiempo de descuento, cuando el ariete visitante Miguel de la Fuente topó con el poste, como antes hicieran los locales, y se quedara con la miel en los labios sin poder batir la meta de un imbatido Diego Fuoli.

De momento, tres partidos, cero derrotas, sin goles encajados y con una imagen más que positiva:don Ferran Costa.