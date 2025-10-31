El Sabadell, a seguir invicto

El CE Sabadell vive días de intensidad dentro y fuera del campo. Mientras el equipo de Ferran Costa continúa intratable —nueve partidos sin conocer la derrota y líder de su grupo—, el club ha tomado una postura firme ante los comportamientos intolerables detectados en la Nova Creu Alta durante el derbi catalán frente al Nàstic.

El conjunto arlequinado se encuentra ya concentrado en Málaga, donde el sábado visitará al Juventud Torremolinos en una nueva jornada liguera. Tras superar al Poblense en la Copa del Rey, el equipo viajó el jueves con el propósito de prolongar su impresionante racha. Costa podrá recuperar a Fuoli, Urri y Liameed, que descansaron en el torneo copero.

Más allá del rendimiento deportivo, el Sabadell ha querido enviar un mensaje claro. A través de un comunicado oficial, el club confirmó la sanción a cinco personas —no socios— identificadas como responsables de mostrar simbología fascista y de incitar al odio durante el último derbi.

Por decisión del Comité de Disciplina Social, los sancionados tendrán prohibido el acceso a la Nova Creu Alta y a cualquier actividad organizada por la entidad hasta el 30 de junio de 2026.

El club, que ya había actuado meses atrás en casos similares durante un partido ante el Europa, reitera que sigue trabajando “para erradicar todas las muestras de fascismo, odio o violencia en los estadios”. Una postura firme que refuerza su imagen de entidad comprometida y coherente con los valores del deporte.

En el plano deportivo, Ferran Costa insiste en mantener los pies en el suelo pese a los elogios. El técnico ha destacado que el equipo “debe seguir compitiendo cada partido como si fuera el último”. El Sabadell afronta el choque en Torremolinos como una nueva oportunidad para consolidar su gran inicio de temporada. Con nueve encuentros sin perder, es el único equipo invicto de las tres primeras categorías del fútbol español, y uno de los cuatro que mantienen ese registro en las diez principales ligas europeas.