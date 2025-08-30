El Sabadell roza la victoria

Primer punto de la temporada para el Sabadell de Ferran Costa, que acabó expulsado, frente a uno de los gallitos de la competición como el Eldense, recién descendido de Segunda.

Fue un partido de tú a tú, con dos equipos formados para estar en la parte alta de la tabla, pese a que el año pasado les separaran dos categorías.

Miguelete y Joel Priego fueron los que primero lo probaron en el cuadro arlequinado, con la misma fortuna que el Eldense en dos acciones de estrategia que crearon peligro.

No fue hasta cerca del descanso cuando llegó la primera oportunidad de gran peligro, en una falta botada por Astals que Escudero remató y Ramon Vila desvió con una gran intervención.

También lo intentó Miguelete, a pase de Astals, pero topó con un insipirado Ramon Vila.

Siguió intentándolo el cuadro local tras el paso por vestuarios. Escudero se quedó a centímetros de rematar bien una gran asistencia de Miguelete, y Urri volvió a topar con un Ramon Vila inconmensurable.

El carrusel de cambios enfrió el encuentro, y Fuoli tuvo que intervenir para dejar el cero en la meta local.

En el tramo final, las fuerzas flaquearon e impidieron que el Sabadell acabara asediando el área visitante.