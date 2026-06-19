El Sabadell regresa a Segunda División con una goleada al Zamora

El regreso de los arlequinados al fútbol profesional es un hito muy esperado tras cinco temporadas de lucha constante. La Nova Creu Alta, un estadio con solera y una atmósfera inconfundible, volvió a ser el escenario de una noche mágica, cumpliendo con las expectativas de una hinchada que nunca abandonó a su equipo.

El Sabadell salió al campo con la clara misión de remontar el 1-0 adverso del partido de ida. Desde el pitido inicial, los locales tomaron el mando del juego y el balón.

El Zamora, por su parte, optó por un planteamiento mucho más conservador. Durante los primeros minutos, ambos equipos evitaron asumir riesgos innecesarios. Joel Priego fue el primero en probar fortuna con un potente disparo lejano. El guardameta Fermín estuvo muy atento para despejar el peligro visitante en una gran intervención. Poco después, Urri dispuso de otra ocasión clara con un remate de cabeza. La insistencia arlequinada terminó dando sus frutos tras el lanzamiento de un córner. López-Pinto conectó un zapatazo espectacular desde el pico del área grande, y el balón se coló por la escuadra, sorprendiendo a un Fermín sin respuesta. Con el 1-0, la eliminatoria volvía a quedar totalmente igualada.

El gol recibido despertó finalmente a un Zamora que vivía encerrado atrás. Markel Lozano intentó inquietar a Fuoli, aunque sin generar peligro real. Los últimos minutos del primer tiempo fueron de dominio local. Coscia estuvo cerca de conseguir el segundo en el tiempo de añadido.

Tras el receso, el Zamora saltó al campo con intención de amargar la noche a su rival. En el minuto 56, Abde Damar disparó cruzado y dio al palo, pero la jugada fue anulada por falta previa. La tensión fue creciendo conforme avanzaban los minutos del encuentro. Los jugadores dirigidos por Ferran Costa buscaron con insistencia el área contraria. No obstante, tuvieron escasa fortuna frente a una defensa rival muy rocosa.

En el tramo final, Xavi Moreno envió un balón que rozó el palo. La respuesta del equipo rojiblanco no tardó en llegar. Un remate de Markel Lozano directo a la madera tras un córner. A un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario, llegó el momento decisivo. Eneko Aguilar aprovechó un balón dentro del área tras recoger un cabezazo al palo para hacer el 2-0 ante la explosión de alegría de las cerca de 12.000 almas en la Nova Creu Alta. El desenlace del partido fue agónico hasta los instantes finales. Aún hubo tiempo para un tercer tanto de Quadri con invasión del campo incluida. El Sabadell certificaba su ascenso a la segunda categoría nacional. El partido tuvo que detenerse unos minutos, y cuando se reanudó Xavi Moreno hizo el cuarto. Tras el pitido final, el campo se llenó de aficionados locales celebrando con su equipo el soñado retorno a la Segunda División.