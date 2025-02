El Sabadell recupera efectivos

Buenas noticias para el Sabadell con el regreso de Diego Cámara y Alberto Trapero, de tal forma que David Movilla podrá contar con sus cuatro centrales por primera vez desde que se cerró el mercado de invierno. El primero ha estado lesionado durante el último mes mientras que Trapero regresa después de cumplir una sanción. Dos jugadores, en definitiva, que han de dar más consistencia a un Sabadell alicaído y necesitado de jugadores que le den más fuste.

Diego Cámara esperaba el momento de su regreso: "Esta semana ya tengo que hacerlo con normalidad con el grupo y si Movilla lo ve oportuno, puedo entrar en convocatoria, ya tengo ganas de ayudar al equipo. La forma de ayudar no es la misma desde fuera. He intentado hacer todo lo que he podido por el grupo, pero sentía mucha impotencia".

El central reconoce que tienen muchas ganas de revertir la situación: "Es verdad que seguimos dolidos por la derrota del otro día, pero he visto al equipo con ganas de competir, con el punto de mira en el Atlético Baleares y con el objetivo de conseguir una victoria que debe ser un plus para afrontar el tramo final de liga. Esta rabia debemos encauzarla de la mejor manera, pensando en dar el máximo en cada entrenamiento y en el partido del domingo. Es un duelo crucial, como todos los que nos quedan, y debemos afrontarlo con la máxima ilusión, respeto y profesionalidad".

Con respecto al próximo partido, no ha querido darle una trascendencia definitiva: "Es importante cómo lo era el del Sant Andreu. Debemos ser conscientes de que todavía quedan diez partidos y con la dinámica que llevamos nos iría muy bien esta victoria y más contra un rival que está cerca de nuestro objetivo”.