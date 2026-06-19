Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OliseTopuria suspendido UFCRepública Checa - SudáfricaDónde ver Mundial 2026Enzo FernándezEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaLamine YamalTopuriaMundial 2026Víctor MuñozDika MemValencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaJuan RoigMercado de fichajesHorario BadosaPróximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCiclistasCañizaresGonzalo BernadosCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El Sabadell quiere volver hoy al fútbol profesional

El equipo arlequinado tiene que remontar el 1-0 de la ida en Zamora con la ventaja de jugar en una Nova Creu Alta entregada con 12.000 espectadores

Ferran Costa: "Es un día en el que todos hemos de dar nuestra mejor versión"

Sabadell y Zamora, en el partido de ida

Sabadell y Zamora, en el partido de ida / @CESabadell

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La Nova Creu Alta se prepara para una noche de tintes épicos. El Sabadell se juega su quinto ascenso del siglo XXI ante un Zamora que defiende el 1-0 de la ida.

El técnico arlequinado, Ferran Costa, tiene claro el guion táctico y emocional para levantar la eliminatoria: prohibido tener prisa. Lejos de discursos alarmistas, Costa enfoca la remontada desde la calma y la máxima exigencia. “Es un día en el que todos debemos dar nuestra mejor versión”, afirma con rotundidad el míster. Para el entrenador catalán, la clave no está en volverse locos desde el pitido inicial, sino en la concentración absoluta: “Debemos vivir el partido acción a acción”.

Costa resta presión a la plantilla recordando que el camino ya está andado y que la identidad del bloque es su mejor arma. “El equipo está como ha estado durante toda la temporada: ilusionado, con ganas y con mucha hambre. Sabe que la energía del grupo es óptima y que la vuelta del sancionado Coscia aporta el gol que faltó en el Ruta de la Plata.

El técnico sitúa la cita en la cúspide de su carrera arlequinada. Tras debutar ante el L’Hospitalet y estrenarse en el templo local, este choque supera todo lo vivido. “Este partido es el más trascendente, pero estamos preparados para este momento”, asegura con una confianza de hierro.

Noticias relacionadas y más

El mensaje final para el vestuario y la afición es de una lógica aplastante. “No tenemos que hacer nada que no hayamos hecho ya. La mejor versión de cada uno es lo que nos acerca a ganar. Esto lo tenemos que construir acción a acción. No tenemos que tener prisa”, zanja Costa. El ambiente de la grada debe de hacer el resto para obrar el milagr. En el recuerdo reciente queda la remontada ante el Castilla.

TEMAS

Añádenos en Google