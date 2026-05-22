El Sabadell quiere sellar la segunda plaza

El Sabadell afronta la última jornada del campeonato regular con un único objetivo para su futuro inmediato. Los arlequinados visitan el siempre complicado feudo del Tarazona, un escenario donde se cruzará la ambición catalana con la necesidad extrema de un rival que pelea por la supervivencia y cuyo resultado afectará también al Gimnàstic, perjudicado por una victoria local.

Para el Sabadell, la victoria se traduce matemáticamente en asegurar el subcampeonato, un premio que Ferran Costa considera vital para la hoja de ruta de la promoción de ascenso. El técnico, que cumplirá su segundo partido de sanción, no estará en el banquillo.

El técnico arlequinado ha contagiado su mentalidad ambiciosa a un vestuario concienciado para “ir a la guerra” en tierras aragonesas, sabiendo que la segunda plaza otorga ventajas definitivas en los cruces eliminatorios directos.

Incluso si el resultado en Tarazona no es el idóneo, los números sonríen a la entidad vallesana debido a sus balances particulares favorables.

Un tropiezo del Atlético Madrileño ante el Algeciras, o un empate en Alcalá, otorgaría la segunda posición de forma automática a los arlequinados, protegidos también ante un hipotético e improbable triple empate con el filial colchonero y el Villarreal B gracias a su favorable diferencia de goles particular.

Cambio en el filial

Paralelamente, se confirmó ayer la salida de mutuo acuerdo de Marc Cabestany como entrenador del Sabadell B. El director deportivo, Oriol Casals, ya trabaja para encontrar un relevo en el banquillo del filial tras una campaña de altibajos en la Lliga Elit, buscando un perfil formativo que dote de estabilidad a la estructura del fútbol base.

Tarazona-Sabadell

18:30 h. Footballclub | LaLiga+

Árbitro: Sergio Escriche

Municipal