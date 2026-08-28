El Sabadell se presenta en la Nova Creu Alta

El Sabadell presenta en la Nova Creu Alta su regreso al fútbol profesional tras dos empates de enorme personalidad ante Sporting y Castellón y recibe a un Almería de dos caras.

El CE Sabadell vuelve mañana a casa. Tras empatar en El Molinón y en Castalia, el conjunto de Ferran Costa se presenta ante su afición en la Nova Creu Alta dispuesto a confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en el arranque liguero. El técnico arlequinado no ocultó su emoción: “Quiero agradecer el esfuerzo a todos los operarios y la gente que lleva días trabajando mucho. También al Ayuntamiento el esfuerzo. Estamos felices de volver a casa”. Y añadió: “Jugar en el Temple es muy especial. A nivel emocional, sabes que juegas en casa y con tu gente. Sabes el ambiente que se genera. Hace once años que el aficionado del Sabadell no vive un partido de fútbol profesional aquí”.

Hay equipos que ascienden con la intención de sobrevivir y otros que aterrizan en Segunda para competir sin pedir permiso. El Sabadell pertenece a la segunda especie. Fue superior por momentos al Sporting y volvió a mirar de frente al Castellón. No ha ganado todavía, pero ha demostrado personalidad, orden y una idea de juego tan atrevida como reconocible.

En El Molinón discutió el balón y generó ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos. La victoria estuvo en las botas de Yanis Rahmani, que desperdició un penalti. En Castalia, Edgar dispuso de situaciones claras, pero la falta de acierto impidió el estreno triunfal.

Más allá del resultado, el mensaje quedó claro: este equipo no ha venido a especular. La defensa espartana y la solidaridad colectiva son su seña de identidad. Apenas conceden ocasiones, presionan alto y atacan sin miedo. Enfrente tendrán a un Almería de dos caras: brillante ante el Eldense y vulnerable en Tenerife.

La Nova Creu Alta medirá la verdadera dimensión competitiva de los hombres de García Pimienta. Edgar no podrá jugar ante su equipo y abre una puerta al gol visitante.