El Sabadell se pone a punto

El CE Sabadell cerró su pretemporada con una clara victoria por 0-3 sobre el Olot en un amistoso disputado en tierras amigas. El conjunto de Ferran Costa, que milita dos categorías por encima, llegó a este partido tras empatar 2-2 con el Girona apenas 48 horas antes y lo utilizó como último test antes de la primera jornada de liga.

El encuentro arrancó con dominio visitante. En el minuto 9, Xavi Moreno probó con la izquierda buscando el palo largo, pero el balón se marchó fuera. Poco después llegó el penalti por mano a favor del Sabadell. Miguelete no falló desde los once metros y abrió el marcador.Antes del descanso, en el 30’, el mismo Miguelete regaló una asistencia exquisita para que Joel Priego definiera con precisión y firmara el 0-2.

En la segunda mitad el Sabadell amplió distancias. En el 62’ llegó el tercero y, casi de inmediato, la expulsión de Walid dejó al Olot con diez.Escudero tuvo un par de ocasiones claras: un disparo potente que detuvo el portero local y una acción posterior, tras gran centro de Miguelete en el 78’, que estuvo a punto de convertirse en gol. El debut de Oboslkii y la prueba de Gioachini completaron las novedades del partido. Con este triunfo el Sabadell se despide de los amistosos y se concentra ya en la liga.

El partido arrancó con el Sabadell controlando el ritmo. En el minuto 9, Xavi Moreno intentó un chut con la izquierda buscando el palo largo, pero el balón se fue fuera. Poco después llegó la primera gran ocasión convertida: el colegiado señaló penalti por mano a favor de los arlequinados. Miguelete no falló desde el punto de penalti y puso el 0-1 en el marcador.

El dominador visitante no se conformó. En el 30’ llegó el segundo tanto. Una gran asistencia de Miguelete encontró a Joel Priego, que definió con calidad para firmar el 0-2 antes del descanso. El Sabadell llegó al intermedio con la sensación de haber hecho los deberes y con varias novedades en el once: Gioachini estuvo a prueba y Oboslkii debutó con la elástica arlequinada.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. En el 62’ el Sabadell sentenció el partido con el 0-3. Casi de inmediato, Walid vio la tarjeta roja y el Olot se quedó con diez jugadores. A partir de ahí el control fue absoluto. Escudero, muy activo, probó con un potente disparo que el portero local detuvo con solvencia. Más tarde, en el 78’, una grandísima acción de Miguelete terminó en un centro que estuvo a punto de convertirse en el cuarto tanto del Sabadell.

El conjunto de Ferran Costa cumplió los objetivos del amistoso: rotar, probar jugadores y ganar con autoridad. Miguelete fue el gran protagonista, con un gol de penalti y dos asistencias de calidad. Joel Priego aportó el segundo tanto y Escudero generó peligro constante.

El Olot, inferior en categoría y números, ofreció resistencia pero no pudo frenar la superioridad visitante.Con este 0-3 el Sabadell baja el telón de la pretemporada. Ahora toca concentrarse en los entrenamientos y preparar el debut oficial en liga. La sensación que deja el equipo es positiva: solidez, gol y alternativas en el once. El trabajo de Ferran Costa empieza a dar frutos visibles justo antes del inicio de la competición.

UE OLOT 0

CE SABADELL 3

Amistoso/Municipal/836 esp.

UE Olot: Ballesté; Josep Jaume, Tenas, Ortega, Pablo, Lass, Yusta, Martí Soler, Gil, Escoda, Walid.

CE Sabadell: Ortega; Ton Ripoll, Bonaldo, Català, Eneko Aguilar; Quadri, Miguelete, Gioacchini, Priego, Moreno y Obolskii. También jugaron Rahmani, Mario, Edgar, Rodrigo, Owusu, Óscar Sanz, Coscia, Alemán.

Goles: 0-1 (14’): Miguelete, penalti. 0-2 (30’): Priego. 0-3 (48’): Miguelete