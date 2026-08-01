Fútbol catalán
El Sabadell pone el cerrojo ante el Andorra
Los tricolores no inquietaron la meta de Diego Fuoli
El Sabadell tampoco generó demasiado peligro
Isaac Fandos
Pasan los cursos, los jugadores, los miembros de los cuerpos técnicos, pero la competitividad de los equipos de Ferran Costa nunca cambia. El conjunto arlequinado cerró una semana de tres encuentros con un empate a cero frente al Andorra, uno de los conjuntos que el pasado curso mejor fútbol ofensivo practicó en Segunda División, y demostró que la meta de Diego Fuoli continuará cerrada con gran acierto. En el apartado ofensivo, la otra cara de la moneda: el equipo necesita seguir creciendo.
El encuentro quedó encuadrado de forma nítida desde el primer momento como un partido de pretemporada. A los dos equipos les costó encontrar la continuidad en el juego que seguramente obtengan a lo largo de la temporada, especialmente en un Andorra que acabó la temporada como un tiro y que demostró con Carles Manso al mando de las operaciones que puede convertirse en uno de los principales agitadores de la Liga Hypermotion.
Fueron los visitantes los que primero probaron al meta rival, pero Diego Fuoli respondió con el mismo acierto que durante toda la temporada pasada.
Únicamente un centro de Miki Codina desde la parte izquierda que no encontró rematador, y un largo servicio de banda de Óscar Sanz que entre Bonaldo y un defensa tricolor estuvieron a punto de introducir en la meta visitante, fueron las ocasiones del Sabadell en la primera mitad.
Tampoco varió el decorado tras el paso por los vestuarios, con una igualdad reinante en todo momento.
En el tramo final pudo llegar el tanto de los dos conjuntos. Primero con una salida en falso del meta andorrano que a punto estuvo de aprovechar Ton Ripoll, y poco después con un disparo de Jordi Cano que obligó a Diego Fuoli a realizar la última gran intervención.
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