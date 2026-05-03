El Sabadell pierde la corona

El Sabadell cedió el liderato tras un empate agridulce que supo a épica, pero castigó su falta de contundencia inicial. Los de Ferran Costa regalaron una primera parte para el olvido ante un Real Murcia que no perdonó. En apenas veinte minutos de locura, la eficacia pimentonera noqueó a la Nova Creu Alta con dos zarpazos: primero Pedro Benito con un latigazo desde la frontal y, acto seguido, Flakus con un remate magistral a la escuadra. Con el 0-2, el conjunto arlequinado deambuló por el campo, llegando incluso a rozar la sentencia si el VAR no hubiera anulado un tercer tanto visitante.

Sin embargo, tras el descanso, la fe cambió de bando con la entrada de Rubén Martínez. Aunque Jorquera estrelló un balón al palo que pudo ser el final, el Sabadell inició su asedio definitivo en el tramo final. Bonaldo recortó distancias con un testarazo imponente tras un gran servicio de Sergi Segura, encendiendo la chispa de la esperanza. Ya en el descuento, el colegiado señaló un penalti sobre el propio Rubén Martínez que permitió a los vallesanos rescatar un punto de orgullo. Un empate que salva el honor, pero que entrega el trono de la categoría al Eldense.

FICHA TÉCNICA

Sabadell: Diego Fuoli; Bonaldo, Carlos García (Sergio Segura, 61’), Genar Fornés (Rubén Martínez, 71’); Eneko Aguilar (Carlos Alemán, 36’), Urri; Joel Priego, Quadri Liameed, López-Pinto (Miguelete, 61’); Coscia y Alan Godoy (Rodrigo Escudero, 61’’).

Real Murcia: Gazzaniga; David Vicente, Jorge Sánchez, Héctor Pérez (Isi, 77’), Cristo Romero; Óscar Gil, Juan Carlos Real (Sekou, 67’); Pedro Benito, Sergio Moyita, Joel Jorquera (Álvaro Bustos, 73’); y Flakus (Víctor Narro, 77’).

Goles: 0-1 (17’): Pedro Benito. 0-2 (18’): Flakus. 1-2 (85’): Bonaldo. 2-2 (88’): Rubén Martínez (pti.).

Árbitro: Clemente Manrique, del colegio canario. Amonestó al local Eneko Aguilar; y a los visitantes Óscar Gil y Gazzaniga.

Campo: Nova Creu Alta. Un total de 9.021 espectadores.