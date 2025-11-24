Un Sabadell casi perfecto

El Sabadell atraviesa su etapa más sólida y estimulante de la temporada. Todo es alegría en la Nova Creu Alta, donde 3.017 arlequinados vibraron ante el Sevilla Atlético en una nueva demostración de solvencia. Otro triunfo, otra portería a cero, otra jornada más sin conocer la derrota. El conjunto arlequinado suma ya trece encuentros seguidos invicto y solo ha encajado cinco goles en toda la liga, una cifra que reafirma su fiabilidad defensiva.

El bloque funciona como un reloj suizo. Con jugadores a un gran nivel como Astals, Urri, Quadri y Bonaldo, Fuoli transmitiendo una seguridad absoluta bajo palos y Coscia en estado de gracia en el área, el Sabadell es hoy por hoy invencible. La sensación es de un equipo maduro, competitivo y consciente de su potencial. Tanto es así, que el Sabadell ya es segundo y se sitúa a apenas un punto del liderato.

Tras el partido, Ferran Costa volvió a ser la voz del equilibrio, pero sin esconder su satisfacción por el rendimiento: “Hemos hecho una muy buena entrada de partido. La primera media hora ha sido buenísima. Hemos controlado muy bien el partido en la segunda mitad y hemos continuado teniendo ocasiones”, reconoció. El técnico insistió en mantener el foco y evitar distracciones: “Me da igual lo que diga el resto. Nosotros, la boca callada y a trabajar. No nos centramos en lo que dicen. Tenemos la mirada fijada en el camino y no pensamos en salir de aquí”. Sobre lo inmediato, Costa no da un paso más allá del siguiente reto: “El ahora es igual. Nos preocupa recuperarnos bien. Tenemos una semana corta e intensa. Tenemos que ir al Nou Sardenya y estoy seguro de que veremos un partido muy bonito”, advirtió. El entrenador también reivindicó la concentración del equipo y la importancia de cuidar cada detalle: “El equipo se está mostrando fiable y solvente, pero entendiendo que no podemos bajar ni un 1% el momento de atención”. La estrategia a balón parado, un arma creciente del conjunto arlequinado, también centró parte de su análisis: “La pelota parada es muy importante. Teníamos que dar un paso adelante y en el último mes lo hemos hecho. Es un aspecto del juego que debe ganarse siempre”, concluyó.

Con el viento a favor, el Sabadell enfila ahora un duelo apasionante: el viernes, visita al Europa en un Nou Sardenya que promete ser una olla a presión. Los de Costa llegan lanzados y, sobre todo, convencidos de que este camino puede llevar muy lejos.