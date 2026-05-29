El Sabadell, obligado a obrar el milagro

El CE Sabadell necesitará una remontada heroica en la Nova Creu Alta tras caer con claridad ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano. El conjunto arlequinado logró resistir el asedio blanco durante setenta minutos de máxima exigencia, pero terminó cediendo ante el empuje local en el tramo final. Con la eliminatoria muy cuesta arriba, los vallesanos apelarán a la magia de su estadio para intentar dar la vuelta a un resultado adverso.

El equipo vallesano saltó al terreno de juego sin complejos, buscando un resultado favorable para la vuelta. Kaiser avisó primero de cabeza, obligando a intervenir con acierto al guardameta local, Fran González. Tras el empuje arlequinado, el Real Madrid Castilla espabiló y tomó el control absoluto del juego. Lamini Fati rozó el gol con un testarazo y Palacios mandó un balón peligroso por encima del travesaño. Los chicos de Julián López de Lerma insistieron con fuerza, pero les faltó la puntería necesaria.

Pasada la media hora, el Sabadell despertó gracias a un remate de Javi López-Pinto que exigió al meta del conjunto blanco. Ton Ripoll tampoco pudo aprovechar un rechace. En el tramo final del primer tiempo, la zaga vallesana tuvo se le acumuló la faena. Palacios, uno de los más activos en el filial, estuvo cerca de inaugurar el marcador. El filial blanco buscó el gol con intensidad hasta el descanso, pero la falta de pólvora fue evidente. Al término de los primeros cuarenta y cinco minutos, el cero a cero se mantuvo intacto. Todo quedó por decidir para una segunda mitad que prometía. Ambos equipos demostraron que el billete para la siguiente fase se vendería muy caro en las áreas.

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid Castilla siguió asediando la portería de Diego Fuoli. Ante el peligroso dominio del filial madridista, el técnico Ferran Costa -que cumplía sanción en la grada- movió el banquillo con un doble cambio para reactivar al Sabadell. Sin embargo, la ambición local tuvo premio inmediato cuando Pol Fortuny cazó un rechace de Fuoli tras un disparo de Rachad Fettal para abrir el marcador. Un duro golpe para los arlequinados que en la segunda mitad apenas generaron opciones de gol. Casi sin tiempo para que el conjunto visitante se recompusiera, Palacios firmó el definitivo 2-0 con un gran remate que sentenció la segunda mitad. El resto de los minutos se consumieron sin que el Sabadell pudiera conseguir un mejor resultado. Sin lugar a dudas, el enfrentamiento de vuelta que promete emociones fuertes.

Real Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Lamini Fati, Diego Aguado; Cestero, Thiago Pitarch, Palacios (Yáñez, 82’); Pol Fortuny, Alexis Ciria (Álvaro Leiva, 64’) y Jacobo (Rachad Fettal, 64’).

Sabadell: Diego Fuoli; Carlos Alemán, Kaiser, Bonaldo, Genar Fornés (Escudero, 83’); Urri, Quadri; Astals (Xavi Moreno, 77’), López-Pinto (Joel Priego, 59’), Ton Ripoll (Eneko Aguilar, 77’); y Coscia (Alan Godoy, 59’).

Goles: 1-0 (71’): Pol Fortuny. 2-0 (79’): Palacios.

Árbitro: Rivera Olmedo, del colegio vasco. Amonestó a los locales Alexis Ciria; y a los visitantes Genar Fornés y Urri.

Campo: Alfredo Di Stéfano. Un total de 4.158 espectadores.