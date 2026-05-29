Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oficial Anthony GordonAnthony GordonFichajes BarcelonaAtlético Lamine YamalAtlético BarçaClasificación Giro ItaliaHorario Castilla SabadellHorario Sprint MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonNoticias BarçaAlexia PutellasMercado de fichajesEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Djokovic próximo torneoRanking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El Sabadell, obligado a obrar el milagro

El equipo de Ferran Costa vuelve a casa con un mal resultado, por lo que el próximo viernes tendrá que remontar para mantener el sueño del ascenso

La resistencia de los arlequinados se vino abajo tras el paso por los vestuarios con un filial resolutivo

Los de Ferran Costa tuvieron la pólvora mojada

Los de Ferran Costa tuvieron la pólvora mojada / Real Madrid

Marçal Fontanals

Madrid

El CE Sabadell necesitará una remontada heroica en la Nova Creu Alta tras caer con claridad ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano. El conjunto arlequinado logró resistir el asedio blanco durante setenta minutos de máxima exigencia, pero terminó cediendo ante el empuje local en el tramo final. Con la eliminatoria muy cuesta arriba, los vallesanos apelarán a la magia de su estadio para intentar dar la vuelta a un resultado adverso.

El equipo vallesano saltó al terreno de juego sin complejos, buscando un resultado favorable para la vuelta. Kaiser avisó primero de cabeza, obligando a intervenir con acierto al guardameta local, Fran González. Tras el empuje arlequinado, el Real Madrid Castilla espabiló y tomó el control absoluto del juego. Lamini Fati rozó el gol con un testarazo y Palacios mandó un balón peligroso por encima del travesaño. Los chicos de Julián López de Lerma insistieron con fuerza, pero les faltó la puntería necesaria.

Pasada la media hora, el Sabadell despertó gracias a un remate de Javi López-Pinto que exigió al meta del conjunto blanco. Ton Ripoll tampoco pudo aprovechar un rechace. En el tramo final del primer tiempo, la zaga vallesana tuvo se le acumuló la faena. Palacios, uno de los más activos en el filial, estuvo cerca de inaugurar el marcador. El filial blanco buscó el gol con intensidad hasta el descanso, pero la falta de pólvora fue evidente. Al término de los primeros cuarenta y cinco minutos, el cero a cero se mantuvo intacto. Todo quedó por decidir para una segunda mitad que prometía. Ambos equipos demostraron que el billete para la siguiente fase se vendería muy caro en las áreas.

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid Castilla siguió asediando la portería de Diego Fuoli. Ante el peligroso dominio del filial madridista, el técnico Ferran Costa -que cumplía sanción en la grada- movió el banquillo con un doble cambio para reactivar al Sabadell. Sin embargo, la ambición local tuvo premio inmediato cuando Pol Fortuny cazó un rechace de Fuoli tras un disparo de Rachad Fettal para abrir el marcador. Un duro golpe para los arlequinados que en la segunda mitad apenas generaron opciones de gol. Casi sin tiempo para que el conjunto visitante se recompusiera, Palacios firmó el definitivo 2-0 con un gran remate que sentenció la segunda mitad. El resto de los minutos se consumieron sin que el Sabadell pudiera conseguir un mejor resultado. Sin lugar a dudas, el enfrentamiento de vuelta que promete emociones fuertes.

Real Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Lamini Fati, Diego Aguado; Cestero, Thiago Pitarch, Palacios (Yáñez, 82’); Pol Fortuny, Alexis Ciria (Álvaro Leiva, 64’) y Jacobo (Rachad Fettal, 64’).

Sabadell: Diego Fuoli; Carlos Alemán, Kaiser, Bonaldo, Genar Fornés (Escudero, 83’); Urri, Quadri; Astals (Xavi Moreno, 77’), López-Pinto (Joel Priego, 59’), Ton Ripoll (Eneko Aguilar, 77’); y Coscia (Alan Godoy, 59’).

Goles: 1-0 (71’): Pol Fortuny. 2-0 (79’): Palacios.

Árbitro: Rivera Olmedo, del colegio vasco. Amonestó a los locales Alexis Ciria; y a los visitantes Genar Fornés y Urri.

Noticias relacionadas y más

Campo: Alfredo Di Stéfano. Un total de 4.158 espectadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL