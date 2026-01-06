El Sabadell, con números de campeón

El Sabadell no solo lidera. Lo hace desde la continuidad, desde la convicción y desde una fiabilidad que ya no admite matices coyunturales. La victoria contundente en el Rico Pérez ante el Hércules (1-5) no fue un episodio aislado ni un exceso puntual de inspiración, sino la confirmación de un equipo que ha encontrado un punto de madurez poco habitual en la categoría. Con ese triunfo, el Sabadell igualó su mejor racha histórica en Primera RFEF —cuatro victorias consecutivas— y elevó su balance reciente a seis triunfos en las últimas siete jornadas, una secuencia que explica por sí sola el actual liderato.

El dato es tan frío como revelador: una sola derrota en 18 partidos y apenas ocho goles encajados. Pero detrás de esa estadística hay una idea clara de juego, una estructura reconocible y una gestión de los tiempos que ha permitido al equipo crecer sin estridencias. En la Nova Creu Alta, además, el Sabadell ha construido una fortaleza incontestable: ningún gol recibido como local. Un registro que habla de orden, concentración y compromiso colectivo, pero también de una manera de competir que no depende de la urgencia ni del vértigo.

El 1-5 ante el Hércules tiene un valor simbólico añadido. Es la primera vez que el Sabadell marca cinco goles en un partido de Primera RFEF, y lo hizo en uno de los escenarios más exigentes de la categoría. Lejos de replegarse, el equipo de Ferran Costa asumió el control desde la personalidad, explotó los espacios con precisión quirúrgica y mostró una contundencia ofensiva que hasta ahora había administrado con mayor contención.

Ese crecimiento ofensivo no ha llegado a costa del equilibrio. El Sabadell sigue siendo un equipo corto, solidario y fiable en las transiciones defensivas. La goleada fue posible porque el equipo no renunció a su hoja de ruta: presión bien medida, circulación limpia y una lectura colectiva del partido que minimiza los errores propios y castiga los ajenos.

En una temporada coral, algunos nombres empiezan a adquirir un peso específico. Javier López-Pinto suma cinco goles y dos asistencias, todas ellas lejos de casa, una aportación decisiva que subraya la capacidad del equipo para competir en contextos adversos. Su impacto, sin embargo, no se explica solo en cifras, sino en la continuidad de su rendimiento y en su adaptación a distintos escenarios de partido.

Especial mención merece Rubén Martínez, que el pasado sábado se estrenó como goleador en Primera RFEF y alcanzó un registro histórico: marcar en seis competiciones oficiales distintas, igualando el récord que ostentaba Manel Martínez. Un hito que habla de longevidad, compromiso y una carrera construida desde la constancia más que desde el ruido.

Si el Sabadell ha logrado esta estabilidad es, en gran medida, por la fortaleza de su centro del campo. Quadri, Urri, Miguelete, Priego y Sergi forman una de las salas de máquinas más completas de la categoría, capaz de adaptarse a distintos ritmos y contextos. Hay control, hay recorrido y hay talento para interpretar cuándo acelerar y cuándo pausar. En una liga marcada por la igualdad, ese matiz suele ser decisivo.

A esa base se suma ahora la llegada de Xavi Moreno, cedido por el Real Valladolid hasta final de temporada. El extremo, formado en la cantera pucelana, aterriza en Sabadell tras dos cursos de crecimiento sostenido con el Promesas y un debut en Primera. Su incorporación no responde a una urgencia, sino a una lógica de refuerzo competitivo que apunta a la profundidad de plantilla como uno de los pilares del proyecto.