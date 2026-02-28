El Sabadell, a por un nuevo golpe en la mesa

La versión más competitiva del Sabadell de Ferran Costa volvió a aparecer en un momento clave, tras dos derrotas consecutivas y aprovechando el tropiezo del Atlético Madrileño frente al Nàstic, venciendo por 2-0 ante el Sanluqueño en casa. Ahora, el objetivo de los arlequinados es darle continuidad a esta versión a domicilio, ante un Cartagena que actualmente es el equipo que marca la zona de play-off, a nueve puntos del liderato arlequinado.

El duelo se presupone muy complicado, pues el Cartagonova es uno de los estadios más complicados de la categoría: el Cartagena solo ha perdido 3 partidos de 12 en casa, y ha ganado 7 de ellos. Además, es el segundo equipo que más goles marca en casa (19), solo superado por el Eldense (22).

Esto se une a un Sabadell que fuera de casa ha perdido fuerza con dos derrotas consecutivas (2-1 contra el Eldense; 2-0 contra el Ibiza). Pese a ello, sigue siendo el segundo mejor visitante de la categoría, solo superado por un Atlético Madrileño que suma un punto más con un partido más disputado lejos de su feudo.

En la previa del encuentro, el técnico Ferran Costa destacó que el equipo “está compitiendo por máximos y no por mínimos” y que “no quieren detenerse”.

Además, en cuanto a las bajas, destacó que Albert Orriols ‘Urri’ podrá volver a la convocatoria: “Tenemos dos días para evaluar en que estado llega, pero la evolución es positiva en los terminos que nos marcaron”. También Sergi Segura sigue progresando en su recuperación, así como David Astals ya hizo trabajo de campo, aunque no se les espera aún.