Sabadell y Nàstic buscan plaza en la final

El CE Sabadell está a solo noventa minutos de romper una sequía de una década. Desde aquel 2016 en el que se proclamó campeón, el conjunto arlequinado no llega a una final de la Copa Catalunya, y hoy tiene el escenario ideal para lograrlo. Pese a las dos derrotas consecutivas en liga, la Nova Creu Alta se vestirá de gala para una semifinal donde los locales parten con el cartel de favoritos. Ferran Costa recupera a Quadri Liameed, pero no a Urri. Tampoco estarán Astals, Segura, Molina y Ortega.

Rubén Martínez, una de las voces autorizadas del grupo, ha sido claro en la previa: “El equipo está dolido, pero tenemos claro que siempre hay malos momentos. Tenemos una oportunidad muy buena con dos partidos en casa; somos un equipo con mucha hambre e ilusión”. El mediapunta subraya que este torneo es “un premio al trabajo diario” y avisa: “No debemos equivocarnos pensando que esto será un camino de rosas”. Tras haber superado a Ripollet, Cornellà y Terrassa —estos dos últimos en la lotería de los penaltis—, el Nàstic será mucho más exigente.

El Gimnàstic llega a Sabadell con un plan de juego distinto. Cristóbal Parralo ha convertido la Copa en el laboratorio de la base, un espacio donde la Pobla de Mafumet y el Juvenil A han demostrado tener nivel competitivo. No es un farol: en cuartos de final, el “Nàstic B” eliminó a la Montañesa en Nou Barris con una remontada épica.

El aliciente morboso lo pondrá Alan Godoy. El canario, pieza clave en el Nàstic que rozó la Segunda División el curso pasado, se enfrenta por primera vez a sus antiguos compañeros vistiendo la arlequinada. En el primer duelo liguero de la temporada, el partido terminó sin goles.

Si algo debe vigilar el Sabadell es el descaro de los nuevos "niños" de Parralo. Keyliane Abdallah (19 años) y Pol Cid (20 años) han pasado de ser promesas a ser realidades tras su impacto inmediato ante el Betis Deportivo. Abdallah, con sangre fría ante el gol, y Pol Cid, un talento forjado en el barro que debutó tras brillar precisamente en esta Copa Catalunya, representan la energía que el Nàstic pondrá sobre el verde para compensar la teórica superioridad local.

Con el liderato de Primera RFEF en juego el fin de semana, el Sabadell afronta esta semifinal como un trampolín emocional. Una victoria hoy no solo significaría luchar por un trofeo diez años después, sino recuperar el crédito perdido ante su gente. El Nàstic, sin presión y con el descaro de su juventud, buscará otra noche de épica para amargarle la fiesta al favorito.

Sabadell-Gimnàstic

19:00 h Twitch de Ràdio Sabadell

Gerard Brull

Nova Creu Alta