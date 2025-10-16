El Sabadell, ante otro muro

El Sabadell afronta una exigente prueba este domingo ante el Alcorcón, uno de los equipos más sólidos del inicio de temporada y que le supera u punto en la clasificación. El conjunto arlequinado ha completado su último entrenamiento en la Nova Creu Alta antes de poner rumbo a Madrid, donde buscará dar un golpe de autoridad y mantener su buena dinámica competitiva.

El Sabadell viene de cuatro partidos sin encajar un gol, aunque también con un solo gol a favor y buscaría su segundo triunfo a domicilio frente a un Alcorcón que lleva cinco semanas sin perder y que en la última jornada se impuso al Nàstic en el Costa Daurada. El equipo madrileño también es muy sólido en defensa y solo ha recibido tres goles en los últimos seis encuentros. Mariano, con tres goles, es su jugador más resolutivo.

El técnico se mostró ilusionado con el reto: “Disfruto preparando estos partidos. El equipo ha entrenado muy bien y estamos 100% enfocados en lo que depende de nosotros.” El entrenador arlequinado asegura que ve a sus jugadores en una línea ascendente y destaca la identidad del grupo: “Me gusta lo que transmite el equipo, cómo busca al rival durante el partido y cómo los datos que nos acercan a la portería contraria son muy positivos.”

Sobre el rival, Costa no escatima elogios hacia el conjunto alfarero: “Tienen mucho talento, gente determinante y con hambre. Trabajan bien el balón parado. Esto nos dice la dificultad del partido ante un equipo que no pierde desde el primer encuentro liguero. Es un reto importante.”

El técnico del Sabadell afronta la cita como una oportunidad para seguir creciendo y medir el progreso del grupo: “Nos tomamos los partidos como una oportunidad para demostrarnos qué tipo de equipo estamos construyendo. Partidos y escenarios como este aceleran los procesos. Nuestro nivel debe rondar la excelencia para poder competir.”

Alcorcón-Sabadell

19:00 h. M+, LaLiga+ y Football Club

Árbitro: Rubén Ruipérez

Santo Domingo