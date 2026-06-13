Al Sabadell le tocará remontar de nuevo

El Sabadell afrontará noventa minutos a vida o muerte en la Nova Creu Alta con la obligación de remontar el doloroso 1-0 encajado en Zamora. El feudo arlequinado se vestirá de gala para empujar a un equipo que necesita recuperar su mejor versión ofensiva y mantener la cabeza fría si quiere sellar el ansiado billete a LaLiga Hypermotion.

El partido se puso cuesta arriba para el Sabadell desde el pitido inicial. En la primera aproximación del Zamora, Mario Losada mandó un misil directo a la escuadra. El guardameta arlequinado, Fuoli, no pudo hacer absolutamente nada para detener el golazo. A partir de ahí, la zaga visitante se vio desbordada ante la gran presión local. Losada volvió a sembrar el pánico en el área y rozó con fuerza el doblete. Poco después, fue Miki Codina quien estuvo a punto de ampliar la ventaja zamorana. Mientras tanto, el conjunto catalán se mostró totalmente inoperante en la línea de creación. Una primera parte gris en la que el Sabadell apenas existió en tareas ofensivas.

El paso por los vestuarios no enfrió los ánimos, sino que desató la tensión en ambos conjuntos. Los vallesanos acusaron pronto el golpe por las desafortunadas lesiones de Carlos García y Joel Priego. Esos contratiempos obligaron a rehacer el esquema táctico en un momento muy delicado. Sin embargo, el orgullo arlequinado emergió para adueñarse por completo de la posesión. El juego ganó en fluidez y las aproximaciones al área leonesa empezaron a sucederse con peligro. Ya en el añadido, Rubén Martínez rozó la gloria con un remate que se marchó rozando el palo. La falta de fortuna evitó que el marcador se moviera.

FICHA TÉCNICA

Zamora: Fermín; Diego Moreno, Luismi Luengo, Erik Ruiz, Miki Codina; Markel Lozano; Jaime Sancho (Mario García, 71’), Carlos Ramos, Kike Márquez, Abde Damar (Merchán, 90’); y Mario Losada (Carbonell, 71’).

Sabadell: Fuoli; Astals, Bonaldo, Carlos García (Sergi Segura, 66’), Genar Fornés; Quadri, Urri; López-Pinto (Rubén Martínez, 71’), Miguelete (Ton Ripoll, 59’), Joel Priego (Alan Godoy, 71’); y Escudero (Eneko Aguilar, 66’).

Goles: 1-0 (3’): Mario Losada.

Ábitro: Clemente Ortuño, del colegio murciano. Amonestó a los locales Carlos Ramos, Mario Losada y Kike Márquez; y al visitante Miguelete.

Campo: Ruta de la Plata. Un total de 8.153 espectadores.