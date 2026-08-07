El Sabadell le juega de tú a tú al Girona

El Girona y el Sabadell firmaron un 2-2 con apariencia de partido oficial cargado de alternativas, goles anulados, un penalti y un final inesperado donde el Sabadell empató en el último minuto jugando en inferioridad numérica por la expulsión de David López a diez minutos para el final. Los arlequinados, donde debutaba Edgar y tenía minutos a Gioacchini (a prueba desde hace días), lograron una meritoria igualada con un tanto de Escudero. Quique Álvarez, por su parte, puso en liza un once muy reconocible.

El Sabadell no se amilanó ante el Girona y pese a que apenas hace dos meses les separaban dos categorías, el Girona en Primera división y el Sabadell en Primera RFEF, apenas se notaron las diferencias, cuando ahora ambos equipos compartirán categoría en Segunda división, donde el Girona llega con el propósito de regresar a Primera y el Sabadell con el objetivo inicial de mantener la categoría.

El partido arrancó con dominio local y mayor posesión. Miki Codina buscaba centros peligrosos y Diego Fuoli se mostraba atento bajo los palos. En el minuto diecisiete llegó el 1-0. Jastin García, la temporada pasada cedido al Andorra, marcaba su primer gol de la temporada al aprovechar una acción en el área para adelantar al Girona.

El Sabadell respondió con intentos, pero vio anulado un gol por fuera de juego. Las llegadas de Miki Codina, Yanis Rahmani y Pau Pons se sucedieron sin premio. Fuoli se erigió en héroe de su equipo, como la temporada pasada, con una gran parada que evitó el empate antes del descanso.

El marcador se mantenía 1-0 al llegar al intermedio, con el Sabadell buscando el gol y generando peligro constante. Tras la reanudación, los arlequinados no se rindieron. En el 47, Fornés igualó el partido con un gol de estrategia. El 1-1 parecía justo. Sin embargo, el Girona recuperó la ventaja en el 57 desde los once metros por medio de Vanat.

Fuoli providencial

El Sabadell no bajó los brazos. Fuoli volvió a lucirse con otra intervención decisiva. Escudero tuvo una ocasión clara, superó al portero pero se quedó sin ángulo. Xavi Moreno remató desde la frontal y el guardameta local evitó el gol. Miguelete también lo intentó tras una asistencia de Bonaldo. El reloj corría y el Girona parecía controlarlo.

Entonces llegó la superioridad numérica para los locales. Con uno menos, el Sabadell se lanzó a por el empate. En el último minuto, Xavi Moreno puso un centro preciso y Escudero, con sangre fría, batía al portero para firmar el 2-2. Un empate que sabe a victoria para el Sabadell.

GIRONA FC 2

CE SABADEELL 2

Amistoso/Girona City Football

Girona FC: Gazzaniga; Arnau, David López, Fran Beltrán, Vanat; Iván Martín, Minsu, Jastin, Izan, Antal, Badía. También jugaron Stuani, Misehouy, Asprilla.

CE Sabadell: Fuoli; Priego, Óscar Sanz, Edgar, Genar, Miki Codina; Quadri, Pere Pons, Urri; Gioacchini, Yanis. También jugaron Ton Ripoll, Quadri, Miguelete, Rodrigo, Eneko, Xavi Moreno.

Goles: 1-0 (17’): Jastin. 1-1 (47’). Fornés. 2-1 (59’): Vanat, de penalti. 2-2 (90’): Rodrigo Escudero.