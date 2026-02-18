El Sabadell jugará la final diez años después y se medirá al Barça Atlètic

El Centre d’Esports Sabadell se clasificó para la final de la Copa Catalunya después de superar al Gimnàstic en la tanda de penaltis, donde un fallo de Pavón penalizó a su equipo ante un Sabadell que transformó sus cinco lanzamientos.

El encuentro arrancó con ambos equipos midiendo sus fuerzas y priorizando el orden táctico. El Nàstic, que salió con un equipo de suplentes, dio el primer aviso en el minuto 3 con un disparo lejano de Fernando que se marchó desviado, intentando aprovechar los espacios iniciales. Sin embargo, el partido entró rápidamente en una fase de interrupciones y tarjetas; Fernando, Danilo y Godoy fueron amonestados por el bando grana antes del descanso, reflejando la intensidad física del duelo.

Las ocasiones más claras de la primera mitad llegaron superado el ecuador. En el minuto 23, Edu Esteve salvó al conjunto tarraconense con una gran intervención a remate arlequinado, mientras que apenas tres minutos después, fue el guardameta local quien evitó el tanto visitante tras un potente disparo lejano de Cabezas. Antes de enfilar los vestuarios, Pau Martínez estuvo cerca de romper el 0-0 con un centro envenenado que rozó el palo de la portería del Sabadell.

La segunda mitad mantuvo la tónica de equilibrio, con un Sabadell que se adelantó con un gol de Kaiser. Pero el Nástic respondió poco después con un remate de cabeza de Raya a centro de Pau Martínez. A pesar de los intentos de ambos técnicos por agitar el marcador mediante cambios, el cansancio y el respeto mutuo llevaron el partido inevitablemente a la tanda de penaltis tras el 1-1 final, aunque Nico tuvo la última en el añadido.

Desde los once metros, la efectividad fue la tónica dominante hasta los instantes finales. Por parte del Sabadell, no fallaron Javi López Pinto, Jordi Ortega, Nico Aguzzi, Xavi Moreno ni Eneko Aguilar. Por el bando grana, el error de Pavón —cuyo disparo se marchó fuera— terminó por sentenciar la eliminatoria a favor de los arlequinados.

FICHA TÉCNICA

1 CE Sabadell: Nil Ruiz; Alemán (Torres, 80'), Carlos García, Fornés (Kaiser, 61'), Aguilar; Alan Godoy (López-Pinto, 71'), Quadri Liameed, Tito, Miguelete (Moreno, 46'); Coscia (Escudero, 61') y Rubén Martínez (Ortega, 61').

1 Gimnàstic: Esteves; Mora (Ruxi, 72'), Gutiérrez (Alves, 58'), Pujol, Luchetti (Beamuz, 46'), Moi Delgado; Fernando Torres (Teo Pozo, 46'), Raya (Parisi, 85'), Pavón; Pau Martínez y David Cabezas (Aguzzi, 46').

Árbitro: Gerard Brull Acerete (Girona). TA: Alan Godoy; Fernando Torres, Luchetti.

Goles: 1-0 (66'): Kaiser. 1-1 (79'): Raya.

Penaltis: 0-1: Pau Martínez. 1-1: Moreno. 1-2: Pozo. 2-2: López-Pinto.2-3: Alves. 3-3: Ortega. 3-4: Aguzzi. 4-4: Moreno. 4-4: Pavón, fuera. 5-4: Eneko Aguilar.

Campo: Nova Creu Alta. 2.561 aficionados.