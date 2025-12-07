El Sabadell impone su ley

El Sabadell reafirmó su dominio en la Nova Creu Alta al imponerse por 2-0 ante una UD Ibiza que buscaba convertirse en el primer equipo en ganar en el feudo arlequinado esta temporada. Desde el inicio, los catalanes se mostraron muy organizados, combinando un bloque bajo compacto con salidas rápidas por las bandas que inquietaban a los visitantes.

La UD Ibiza intentó imponer su ritmo con presión alta y circulación rápida, pero la falta de puntería y la defensa disciplinada del Sabadell desactivaron sus llegadas más peligrosas. Manu Pedreño y Mounir reforzaron la zaga ibicenca, pero no pudieron evitar la primera acción decisiva arlequinada: un centro bien trenzado por López-Pinto y Segura que culminó Astals con un remate al fondo de la red justo antes del descanso.

Tras el intermedio, la UD Ibiza aumentó la intensidad y generó varias ocasiones a través de Bebé y Pedreño, pero la seguridad de Fuoli bajo palos frustró cualquier intento. La paciencia y la organización sabadellense dieron frutos en el minuto 68, cuando un penalti señalado por Irurtzun permitió a Sergio Cortés certificar el 2-0.

El Sabadell no solo se mostró sólido atrás, sino también efectivo en las transiciones, aprovechando los errores rivales para contragolpear con criterio. Urri y Astals destacaron por su movilidad y capacidad de romper líneas, mientras que el resto del equipo mantuvo la intensidad durante los 90 minutos.

Con este triunfo, los arlequinados mantienen su portería invicta como locales y consolidan su posición en la tabla, demostrando que la fortaleza defensiva y la eficiencia en los momentos clave son su sello.

FICHA TÉCNICA

Sabadell: Fuoli; Astals, Bonaldo, Fornés, Sergi (Carlos García, 71'); Priego (Sergio Cortés, 71'), Quadri, Urri, López-Pinto; Ton Ripoll (Coscia, 46') y Escudero (Miguelete, 63').

Ibiza:Ramón Juan; Sergio Díez (Unai Medina, 69'), Iago Indias, Pedreño, Mounir (Muller, 86'); D. García (Álex Gallar, 69'), Del Pozo, Fran Castillo (Señé, 69'), Bebé; Sofiane, Davo (Fede Vico, 77').

Goles: 1-0 (44'): Astals. 2-0 (94'): Sergio Cortés, de penalti.

Árbitro: Jorge Tárraga (Colegio de Albacete). Amarillas a Del Pozo, Álex Gallar.

Campo: Nova Creu Alta.