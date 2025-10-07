Un Sabadell imbatible

El Sabadell vive un arranque de temporada que roza la perfección en el plano defensivo. El conjunto dirigido por Ferran Costa forma parte de un selecto grupo junto a Tenerife y Real Unión, los únicos tres equipos de las cuatro máximas categorías del fútbol español que todavía no han ido por detrás en el marcador ni un solo minuto en lo que va de curso.

El secreto de esta consistencia está, en gran parte, en la seguridad bajo palos de Diego Fuoli, bien arropado por todo el equipo, con Astals, Bonaldo, Kaiser, Ripoll y Carlos García como custodios defensivos. El guardameta aragonés ha sido una pieza determinante en este gran inicio, con más de una decena de paradas decisivas en apenas seis jornadas. Sus intervenciones en campos como el de Antequera han permitido sumar puntos valiosos que hoy consolidan al Sabadell entre los conjuntos más difíciles de batir.

Fuoli acumula cuatro porterías a cero y solo ha encajado tres goles —uno de penalti en Algeciras y dos en Sanlúcar—, lo que refuerza la apuesta del club por su fichaje. En su trayectoria en la categoría ya cuenta con 29 partidos imbatido de 77 disputados, una cifra que confirma su fiabilidad. “Soy exigente y sé que aún hay margen de mejora, pero la clave está en ser un bloque sólido. Si defendemos así, los puntos llegarán”, afirmaba tras el último empate.

El Sabadell, con sus números, se ha convertido en la mejor defensa del grupo 2 de Primera Federación y en la segunda de toda la competición, solo superado por el Tenerife. Para encontrar una racha similar en años anteriores habría que remontarse varios meses dentro de la temporada, lo que evidencia el salto competitivo que ha dado el equipo.

El conjunto arlequinado mira al futuro con ambición y confianza, aunque teniendo que buscar también una mayor eficacia en su juego ofensivo, ya que solo ha marcado cinco goles en seis jornadas.