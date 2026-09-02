Un Sabadell muy guerrero se proclama campeón de la Copa Catalunya

Sabadell sigue celebrando. Dos ascensos consecutivos y una Copa Catalunya que el conjunto de Ferran Costa quiso ganar des del primer instante. El Barça Atlètic ofreció una imagen positiva pese a la derrota (2-1) en la Nova Creu Alta. Niko y Rahmani marcaron los goles sabadellenses mientras que Hafiz Gariba marcó el único tanto del filial blaugrana.

Sabadell-Barça Atlètic Final Copa Catalunya Barça Atlètic 1 2 CE Sabadell Alineaciones Barça Atlètic Iker Rodríguez, Landry Farré, Hafiz Gariba (Guillem Víctor, 80'), Álex Campos, Josué Caicedo (Jordi Pesquer, 64'), Pedro Villar, Jesse Bisiwu (Shane Kluivert, 12'), Juan Ybarra (Argemí, 64'), Ignasi Quer (Gistau, 64'), Orian Goren, Aziz Issah (Álex González, 64'). CE Sabadell Diego Fuoli, 'Pipa' (Xavi Moreno, 68'), Miki Codina, Edgar González, Óscar Sanz (Ton Ripoll, 46'), Niko Gioacchini (Gastón Valles, 57'), Albert Orriols, Quadri Liameed (Pere Pons, 46'), Joel Priego (Rahmani, 57'), Eneko Aguilar (Nikolai Obolskii, 68'), Jose Luis Català.

Pese a que oficialmente el sabadell ejercía de visitante el club vallesano celebró en casa la conquista de la Copa Catalunya correspondiente a la temporada 2025-26.

El Sabadell se tomó muy en serio la disputa de la final de la Copa Catalunya. Ferran Costa alineó un equipo prácticamente titular y sus hombres exhibieron una motivación tremenda des del primer instante.

La mejor prueba es que la salida de los vallesanos fue fulgurante y Niko Gioachini avanzó a los suyos con un cabezazo impecable.

El Sabadell ahogaba al Barça con una presión muy intensa y una agresividad que no supo cortar de raíz el colegiado. De hecho Bisiwu recibió un pisotón inexplicable de Pipa que le dejó totalmente fuera de combate por la vía rápida. El belga tuvo que ser sustituido por una lesión en el tobillo. El árbitro no solo se olvidó de enseñar una tarjeta roja lógica sino que no señaló ni falta.

Bisiwu recibió una entrada durísima / Valentí Enrich

El error arbitral dio alas a los arlequinados que se imponían por físico y agresividad a un Barça Atlètic que se veía superado. Cuando el filial blaugrana lograba asociarse, los de Ferran Costa rompían cualquier posibilidad de peligro con faltas contundentes.

El filial blaugrana reaccionó en algún tramo del primer período con ocasiones de Ybarra y Shane.

El conjunto de la Nova Creu Alta también generaba peligro pero el portero del filial Iker Rodríguez se lució con intervenciones mágicas. El guardameta de Sabadell mostró su enorme potencial jugando en su ciudad natal.

Orian Goren fue el mejor jugador del Barça / Valentí Enrich

En la segunda mitad el Sabadell arrancó con un punto menos de energía y el Barça Atlètic lo aprovechó para mostrar su gran calidad. Orian Goren ya había dejado grandes muestras de su excepcional calidad pero en la segunda mitas, el israelí ofreció todo un recital de juego.

El gol del empate llegó a los diez minutos de la reanudación con un remate con la izquierda de Hafiz Gariba. El central ghanés fue un baluarte defensivo y tuvo el premio de poder marcar un gol que los de Belletti se habían merecido.

A partir de aquí el filial blaugrana se fue a por el triunfo y tanto Álex como Gistau tuvieron el segundo gol muy cerca.

Urri celebró el triunfo del Sabadell / Valentí Enrich

El Sabadell se repuso y en el tramo final volvió a ahogar con su juego intenso al Barça Atlètic. Cuando parecía que los penaltis dilucidarían el campeón, un cabezazo de Rahmani dio el triunfo al equipo de la Liga Hypermotion.

El capitán Urri alzó con orgullo un título que premió el hambre competitivo del Sabadell. El Barça Atlètic se quedó sin la Copa Catalunya pero los de Belletti compitieron de igual a igual ante un rival que milita dos categorías por encima.

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El gran título para el Barça será que la lesión de Bisiwu no sea de gravedad ya que entonces el peaje de la final habrá sido excesivo para los culés.