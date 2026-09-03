El Sabadell aún guarda una bala para el mercado

El mercado de fichajes ha cerrado sus puertas, pero el Sabadell todavía mantiene abierta una pequeña ventana de oportunidad. Los clubes pueden incorporar jugadores que se encuentren sin equipo y el conjunto arlequinado dispone todavía de una ficha de primer equipo libre. Así lo confirmó Lucas Viale durante la rueda de prensa en la que el director deportivo hizo balance de los movimientos realizados por el club.

Viale se mostró satisfecho con la plantilla confeccionada y dejó claro que el Sabadell no renuncia a mejorarla si aparece una oportunidad que marque diferencias. “Estamos trabajando para ver si hay alguna incorporación más que pueda sumar. Tenemos alguna situación abierta y tenemos que decidir si tiramos adelante”. El director deportivo reconoció que aún no existe una posición concreta que el club haya decidido reforzar. “No lo tenemos claro al cien por cien porque ya tenemos mucha variabilidad”.

La prioridad, en cualquier caso, será encontrar un futbolista capaz de aportar un salto de calidad inmediato. “Somos flexibles para ver qué nos puede dar un salto de calidad, pero no haremos ningún sobreesfuerzo económico”, afirmó. El Sabadell, además, ha reservado una cantidad de dinero precisamente para afrontar una posible incorporación de última hora. “Hemos guardado una cantidad de dinero para poder hacer esta incorporación”.

El dirigente también recordó que la normativa ofrece cierto margen para realizar este tipo de operaciones y corregir posteriormente la situación económica si fuera necesario. De esta manera, el club mantiene abiertas alternativas mientras analiza el mercado de jugadores sin contrato.

Viale también abordó algunas de las salidas que se han producido este verano y reconoció que determinadas despedidas han tenido un componente complicado. “Hay casos que duelen por la estima personal y profesional, pero las decisiones se toman pensando en qué es mejor para el club”, manifestó.