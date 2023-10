El Sabadell, a por el golpe de timón ante un Dépor en crisis

Los de Gerard Bofill buscan disipar dudas y el primer triunfo con él contra otro club histórico en horas muy bajas Hasta en 60 veces se han enfrentado arlequinados y herculinos, siendo el último duelo en 2014 en Riazor (2-1)

Duelo de colosos en zona inhóspita. Sabadell y Deportivo de la Coruña, dos históricos del fútbol español, se miden este sábado (19h) en la Nova Creu Alta en uno de sus momentos más delicados. Especialmente el Dépor, que no logra salir del ‘pozo’ de Primera Federación cuando en 2019 tuvo el ascenso a Primera División a un paso. Ahora, ambos en descenso a Segunda Federación, necesitan como el aire una victoria.

Hasta en 60 veces se han enfrentado arlequinados y herculinos, siendo el último en 2014 en Riazor (2-1). Mucho ha llovido desde entonces para dos clubes en busca de la grandeza perdida. Por plantilla, su situación en la tabla no se entiende, especialmente en los gallegos, con el presupuesto más alto de la categoría. Imanol Idiákez está con la soga al cuello, no en vano hace más de mes y medio que no gana y sólo han sumado cuatro puntos de los últimos 18 posibles. “Nos están pasando cosas difíciles de explicar, pero están pasando”, lamentó el técnico.

Quiere meter el dedo en la herida su homólogo en el Sabadell, Gerard Bofill. Tras salir Miki Lladó, el que era su segundo se estrenó con una dura derrota 3-1 contra el Rayo Majadahonda, donde el equipo dejó muchas dudas defensivas. “El grupo está unido y me transmiten que creen en ello”, dijo Bofill. Baena, Javi Gómez y Amelibia, por lesión, y Monroy, por sanción, son sus bajas. En el Dépor no estarán los lesionados Yeremay, Barbero, Balenziaga, Ximo Navarro y Pablo Muñoz ni el sancionado Pablo Martínez. Se espera una gran entrada en la Nova Creu Alta.

Alineaciones probables:

Sabadell: Ortolá, Astals, Pau Resta, R. Pujol, Toni Herrero; Álex Gualda, Beitia, F.Callejón; Baselga, Cristian y Manel.

Deportivo: Mackay, Paris Adot, Pablo Vázquez, Jaime, Retu; Villares, Jose Angel, H. Rama; Davo, Lucas Pérez y Mella.

Árbitro: Ramo Andrés.