El Sabadell firma a Alain Ribeiro

El Sabadell ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista Alain Ribeiro hasta el año 2028. A sus 28 años, el futbolista vasco llega a la Nova Creu Alta en el mejor momento de su carrera.

Ribeiro viene de firmar una temporada espectacular en Primera RFEF, erigiéndose como uno de los nombres propios del torneo. Su polivalencia ha sido clave este curso en el Pontevedra CF, rindiendo a un nivel excelente en varias posiciones. Con el conjunto gallego ha anotado 10 goles, guiando al equipo hasta la sexta plaza con 58 puntos.

Formado en el CD Vitoria, el jugador de Sopela cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol de bronce. Tras destacar en su tierra natal con la SD Leioa y el Barakaldo, inició su periplo fuera de Euskadi. CD Tudelano y SD Logroñés disfrutaron de su talento en la exigente e igualada categoría de la Primera RFEF. También brilló con luz propia en el CD Numancia, sumando 15 dianas y 5 asistencias en dos campañas.

Los números globales de Ribeiro son notables: acumula ya 97 partidos y 16 goles anotados en la Primera RFEF. Su idilio con el gol es evidente, registrando una espectacular cifra de 25 tantos en los últimos tres años.

La dirección deportiva sabadellense se asegura así la llegada de un jugador total, maduro y con mucho gol.