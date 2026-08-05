El Sabadell ficha a un goleador

El Sabadell ha hecho oficial la incorporación del delantero uruguayo Gastón Valles, procedente del CD Tenerife, tras alcanzar un acuerdo definitivo para su contratación hasta el año 2027.

El atacante llega al club arlequinado para apuntalar la línea ofensiva de cara al nuevo proyecto deportivo en el fútbol profesional, según anunció la entidad.

Valles, de 25 años y natural de Montevideo, acumula una rápida progresión dentro del fútbol español. En solo seis campañas, el ariete charrúa ha pasado de militar en la Primera Regional Valenciana a disputar más de una treintena de encuentros en la Segunda División.

Su trayectoria en el país se inició en el Atlético Benidorm, desde donde dio el salto al Vélez CF en Segunda RFEF, firmando un registro de ocho goles en 18 partidos oficiales.Su notable rendimiento despertó el interés del RCD Espanyol, club que lo incorporó para las filas de su filial.

Tras disputar únicamente cinco encuentros con el Espanyol 'B', el ariete promocionó de forma directa al primer equipo blaquiazul, donde participó en un total de 14 partidos y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División del fútbol español.

Posteriormente, Valles recaló en las filas del FC Cartagena para competir en la división de plata, sumando 28 partidos y tres goles en el conjunto departamental.

Durante la última temporada, el atacante uruguayo jugó de manera compartida en Unionistas de Salamanca y en el CD Tenerife, logrando una cifra de siete goles en total y sumando un nuevo ascenso a Segunda División con el bloque canario.

La dirección deportiva de la entidad catalana ha subrayado las cualidades físicas y competitivas del nuevo jugador del primer equipo arlequinado.