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Fútbol catalán

El Sabadell ficha al ariete Obolskii

Llega después de dos años muy pobres en el Córdoba

En Segunda División B y Primera RFEF demostró su valia

El futbolista celebra un tanto con el Córdoba

El futbolista celebra un tanto con el Córdoba / Córdoba

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Isaac Fandos

El delantero ruso de 29 años, Nikolai Nikolayévich Obolskii, firma por el Sabadell para reforzar la parcela ofensiva del conjunto arlequinado. 

Se trata de un futbolista con un físico importante (186 cm y 81 kg), pero que tiene para capacidad para moverse fuera del área, y que llega después de dos años muy complicados en el Córdoba, especialmente el último. 

Obolskii ha tenido un camino difícil en el fútbol español hasta poder llegar al profesionalismo, pues no fue hasta los 23 años que empezó a jugar en el Barakaldo, por aquél entonces en la extinta Segunda División B. En el cuadro vasco empezó a demostrar sus credenciales en la categoría de bronce del fútbol español, donde ha desempeñado su mejor juego. Con el conjunto amarillo y negro disputó 28 partidos, 24 como titular, en los que marcó 7 goles pero no pudo evitar el descenso de categoría. 

Entonces pasó a la Cultural Leonesa, en la que firmó dos temporadas en media tablas, ambas en Primera RFEF. En las dos se erigió como un futbolista primordial, disputando más de 2.000 minutos en sendas campañas, y marcando 7 en la primera, y 9 en la segunda. 

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Después se marchó al Ibiza, jugando 2.775 minutos y marcando 10 goles. Eso le valió el pase al Córdoba y su salto a La Liga Hypermotion, con el que ha tenido un papel residual.

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