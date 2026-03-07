El Sabadell demuestra valentía y remonta al Algeciras

Nueva demostración de trabajo y oficio del Sabadell de Ferran Costa, que no falló en casa ante un Algeciras que planteó un partido muy correoso. Más aún teniendo en cuenta que los andaluces consiguieron adelantarse en la primera ocasión que tuvieron, a los diez minutos, por mediación de Avilés.

Los locales no tardaron en reaccionar, con una ocasión de Javi López-Pinto que se plantó solo ante Iván Moreno pero falló en la definición.

También la tuvo el Algeciras con un centro al área que se paseó por delante de Fuoli sin encontrar rematador.

Todavía antes del descanso, Priego remató una falta de Xavi Moreno pero su golpeo se marchó fuera.

En el intermedio, Ferran Costa ajustó las piezas e insufló aire nuevo a su equipo, que salió decidido a dar una nueva versión.

Nada más salir, los arlequinados forzaron un penalti, muy protestado por los visitantes, que Agus Coscia se encargó de transformar.

El arreón y el empuje de la Nova Creu Alta fue superlativo. Alan Godoy estuvo a punto de hacer el segundo rematando un centro de Miguelete, pero fue el propio Coscia, de potente testarazo, el que dio la vuelta al electrónico. Antes, el Algeciras había tenido la suya para volver a adelantarse con un disparo que acabó en el poste.

Ya en el descuento, una buena acción por la derecha acabó en el punto de penalti, desde donde Miguelete firmó la sentencia para desatar la locura en la Nova Creu Alta con el sello del triunfo.