El Sabadell da luz verde a la entrada de nuevo capital

El club celebró hoy una importante Junta General de Accionistas Extraordinaria, en la que se dio el OK al nuevo grupo inversor que llegará próximamente "No aceptaremos ninguna operación que no sea buena para el club ni para nosotros, que tenemos mucho dinero invertido”, aseguró Esteve Calzada

La entrada de un nuevo inversor en el Sabadell está más cerca de rubricarse. Las negociaciones, muy encaminadas, necesitaban tener el visto bueno de los accionistas para completarse y hoy el club dio el paso con la Junta Extraordinaria convocada para después de la Ordinaria.

Tras aprobarse todos los puntos del día previstos, en la Extraordinaria se dio luz verde a la reducción del capital social a cero euros. O lo que es lo mismo: ‘borrar’ la última ampliación de capital de 3,1 millones de euros realizada el pasado del pasado agosto. Asimismo, a continuación se amplió el capital social a 3,6 en paquetes de acciones de cinco mil euros cada una.

Esta medida se ha hecho para allanar el camino a los nuevos inversores y que así el nuevo grupo sea propietario y tenga plenos poderes sobre el club, algo que con la presencia de los pequeños accionistas podía representar un problema, según explicó Esteve Calzada. “Algunos nos han planteado que así no es gestionable y no queremos que haya impedimento alguno para que puedan llegar al máximo porcentaje”, dijo tras el acto.

“El club no tiene la desesperación de otras épocas, estamos al día de los pagos. No hay urgencia financiera, pero sí si se quiere actuar rápidamente en el mercado de invierno. No aceptaremos ninguna operación que no sea buena para el club ni para nosotros, que tenemos mucho dinero invertido”

Las cuentas del club evidencian el porqué de esta entrada de capital externo. El club cerró el 2022 con un balance negativo de 2,1 millones tal y como se preveía, lastrado por la bajada de ingresos casi a la mitad (de 3,6 a 1,8). Eso sí, por esfuerzos no será, ya que el Sabadell ha reducido los gastos de 5,7 a 2,8 y los salarios de 2,7 a 1,6.