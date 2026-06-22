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Fútbol catalán

El Sabadell conquista el Parlament

El equipo arlequinado pone broche de oro a su éxito deportivo con honores de Estado

El presidente de la cámara, el egarense Josep Rull, confesó llevar sangre arlequinada en las venas por vía de su abuelo

El Sabadell, en el Parlament

El Sabadell, en el Parlament / @CESabadell

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La solemnidad institucional de la cámara catalana se tiñó con las franjas arlequinadas de una plantilla que ha devuelto el fútbol profesional a la ciudad tras encadenar dos ascensos consecutivos de la mano de un auténtico revolucionario del banquillo: el técnico Ferran Costa.

El acto, diseñado para el protocolo más riguroso, saltó por los aires cuando el presidente de la cámara, el egarense Josep Rull, decidió saltarse las normas establecidas. En un gesto de pura complicidad norteña, cedería la palabra en primer lugar al sabadellense y exalcalde de la localidad, Juli Fernández, desatando las inevitables bromas sobre la histórica rivalidad futbolística entre Terrassa y Sabadell.

Un pique sano compartido entre confesiones de partidos vistos juntos en el Vallès Occidental. La gran revelación de la jornada llegó cuando el propio Rull confesó llevar sangre arlequinada en las venas por vía de su abuelo, declarándose fiel seguidor del ya mítico lema 'Full Gas' implantado en el vestuario.

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La expedición oficial, capitaneada institucionalmente por el presidente de la entidad, Pau Morilla-Giner, contó además con la presencia del máximo accionista Adam Rothstein, el director general Bruno Batlle, el director deportivo Lucas Viale y los héroes del ascenso. Un broche institucional de plata para un Sabadell que ya ruge con fuerza de cara al fútbol profesional.

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