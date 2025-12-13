El Sabadell confirma su candidatura en la Nueva Condomina

Victoria de mucho prestigio del Sabadell en la Nueva Condomina para demostrar que es un claro candidato al ascenso.

La primera mitad demostró todas las virtudes del conjunto arlequinado. Una solidez defensiva que roza la perfección, y unas transiciones ofensivas que siempre daban la sensación de poder castigar.

Tuvo la primera Priego con un disparo que acabó en corner, y a renglón seguido el propio Joel Priego conseguía abrir el marcador con un auténtico golazo en un disparo de volea cruzado.

Replicaba rápido el Murcia con un par de remates de cabeza que se perdían cerca de la portería de Diego Fuoli, pero el Sabadell estaba cómodo en el transcurso del juego.

Intentaba apretar con todo el Murcia, pero las basculaciones del Sabadell estaban diseñadas para evitar las progresiones del conjunto local. David Astals incluso lo probó con un disparo lejano, y Ton Ripoll dispuso de la más clara, justo al borde del descanso, pero no tuvo fortuna.

En la segunda parte, más que el Sabadell pareció el Numancia por su capacidad de resistencia.

Eso sí, de nuevo Ton Ripoll pudo marcar el segundo con un disparo de falta que topó con el travesaño.

El tramo final fue un asedio de los locales, solo salvado por la gran figura de un Diego Fuoli inconmensurable que consiguió evitar tres ocasiones de gol clarísimas antes del 90.

El descuento, largó y sufrido, acabó en el minuto 100 con el triunfo arlequinado.