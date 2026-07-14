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Fútbol catalán

El Sabadell cierra el fichaje de José Luís Catalá

El mallorquín jugó en el juvenil arlequinado cedido por el Espanyol en la campaña 21/22

La temporada pasada llegó a debutar con el primer equipo del Espanyol

José Luis Catalá

José Luis Catalá / @CESabadell

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El Sabadell ha anunciado este martes el fichaje del joven central José Luís Catalá procedente del RCD Espanyol. El defensa mallorquín, de 21 años, firma hasta el 30 de junio de 2028 y se suma a los anteriores de Pere Pons, Rahmani, Sanz, Ribeiro y Codina.

Catalá regresa a la Nova Creu Alta para vivir su segunda etapa como jugador del Sabadell. Ya estuvo cedido por el Espanyol en la temporada 2021/2022 en el Juvenil A, campaña en la que el conjunto vallesano firmó su mejor clasificación histórica en la División de Honor Juvenil al acabar en quinta posición.

Formado en el Espanyol desde 2019, el central ha completado una sólida trayectoria en el club perico. Tras destacar en las categorías inferiores, llegó a ser convocado con el primer equipo en Primera Federación y, posteriormente, se consolidó como pieza importante del Espanyol B en Segunda Federación, donde rindió a gran nivel.

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Su punto álgido llegó la pasada temporada, en la que además debutó con el primer equipo blanquiazul en la Copa del Rey. Nacido en Palma de Mallorca, Catalá es un defensa central de gran envergadura, con buena salida de balón y sobrio en el uno contra uno, cualidades que han convencido a la dirección deportiva arlequinada.

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