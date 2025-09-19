Fútbol catalán
El Sabadell busca romper la fortaleza del Algeciras
El Algeciras no pierde en su estadio desde principios de año y Ferran Costa exige máxima concentración para mantener la buena dinámica del equipo
Rodrigo Escudero, ex del conjunto andaluz, reconoce que será un partido “muy intenso”
El Sabadell afronta mañana un reto mayúsculo en el Nuevo Mirador, donde se medirá a un Algeciras sólido, competitivo y que encadena meses sin ceder una derrota como local. Los arlequinados, con la moral reforzada tras un buen inicio de curso, quieren dar un golpe de autoridad en uno de los escenarios más complicados de la Primera RFEF.
El duelo tendrá un protagonista especial: Rodrigo Escudero. El delantero, fichado este verano procedente del propio Algeciras, volverá a la que fue su casa y lo hará con sentimientos encontrados. “Estarán apoyados por su afición. Es un equipo que lleva desde enero o febrero sin perder en casa. Ganar allí es muy complicado. Puede ser un partido similar al de Sanlúcar, con un ambiente parecido, y en el que hay que estar muy concentrados”, afirmó.
Escudero reconoció además que su arranque en el Sabadell ha sido positivo, aunque rehúye de los números personales: “La temporada ha empezado muy bien por mí. No pienso en cifras, lo más importante es centrarme en el trabajo por el equipo”.
Mientras, Ferran Costa ha insistido en mantener la identidad y la ambición arlequinada: “Nosotros trabajamos para ganar. Lo importante es que el equipo tenga argumentos para sentir que puede ganar los partidos”.
