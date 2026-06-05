El Sabadell busca la remontada

La Nova Creu Alta vestirá sus mejores galas para una noche que promete ser épica. El Sabadell afronta el partido de vuelta de las semifinales del play-off de ascenso con la obligación de remontar el 2-0 encajado en la ida frente al Real Madrid Castilla.

La afición arlequinada ha respondido en masa y ya se han superado las 10.000 entradas vendidas, agotando sectores como el Gol Norte y Lateral. El objetivo de la entidad es regresar a la categoría de plata, un fútbol profesional que saborearon por última vez en la campaña 2020-21.

Tras años de dura travesía e intensos obstáculos, incluido el doloroso descenso a Segunda RFEF en la temporada 2023-24, el club catalán quiere volver a su lugar legítimo.

El técnico local, Ferran Costa, se mostró tajante y motivado en la previa: “Somos el nuevo Sabadell y nosotros no tenemos una mentalidad derrotista. Todos formamos parte de esta noche que queremos construir. Tengo mucha confianza en mi equipo y en la magia que tiene este estadio. Estaba 100% seguro que la respuesta de la gente sería esta”.

El preparador confía ciegamente en el factor campo y en el espíritu de sus futbolistas. “Para cualquier equipo, venir a la Nova Creu Alta es un suplicio. Quedan 90 minutos y aquí son muy largos; todo el mundo tiene que coger su lanza e ir a la guerra”, añadió con firmeza.

La ventaja de la clasificación de la liga regular dictamina que no habrá penaltis, por lo que el Sabadell necesita igualar o superar la diferencia de goles global de la eliminatoria. Con apenas 1.400 entradas disponibles y el cartel de 'no hay billetes' casi colgado, el estadio registrará una entrada histórica de 11.000 espectadores.

Sabadell - RM Castilla

21:00 h. DAZN España | Movistar Plus+

Nova Creu Alta