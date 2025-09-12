El Sabadell busca la primera alegría en la Nova Creu Alta

El Sabadell recibe hoy al Cartagena con la necesidad de convertir en triunfo las buenas sensaciones de las primeras jornadas. Ferran Costa, pendiente de ajustar el once entre juventud y experiencia, advierte del potencial ofensivo del rival. El equipo de Ferran Costa recibe al FC Cartagena, uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría, con la obligación de empezar a traducir en puntos las fases de buen fútbol mostradas en este arranque de curso.

El técnico arlequinado reconoció en la previa que el grupo “va en la línea correcta”, pero recalcó que la exigencia en la categoría es máxima: “Hemos competido bien en los dos partidos, pero hay que ser más sólidos en los momentos clave. Necesitamos dar un paso al frente en casa, con nuestra afición, para empezar a sumar victorias”.

Añadió Costa que "el Cartagena es un buen equipo con muy buenos jugadores. Es un equipo con un juego de ataque muy rico y dinámico. Tienen capacidad combinativa y han dominado a sus partidos. Tienen mucho potencial".

Para Costa, el Sabadell ha de ser contundente: "Es fundamental ir ganando la capacidad de contundencia para penalizar los fallos del rival. Con esto, estaremos más cerca de sumar tres puntos que sumar uno. El Cartagena tiene una línea defensiva experimentada en la categoría y un doble pívot con jugadores de mucho nivel. Ellos tienen alguna baja, pero los jugadores que tienen disponibles son jugadores de primerísimo nivel".

El Sabadell cuenta con el alta de Quadri pero no con Pau Fernández, mientras que jugadores como Javi González o David Astals apuntan a la titularidad tras dejar buenas sensaciones en Sanlúcar. En la portería, Diego Fuoli seguirá defendiendo el arco.

Enfrente estará un Cartagena que, tras su descenso desde Segunda División, mantiene buena parte del bloque competitivo y ha reforzado su plantilla con piezas de experiencia contrastada.