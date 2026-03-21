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Fútbol catalán

El Sabadell asesta un nuevo golpe

Cuatro goles de los arlequinados a un Europa rendido

Los de Aday Benitez compitieron hasta el final

La grada de la Nova Creu Alta empujó todo el partido

La grada de la Nova Creu Alta empujó todo el partido / CE Sabadell

Isaac Fandos

Alegría y fiesta máxima en la Nova Creu Alta para los arlequinados, que consiguieron golear al Europa en un partido que no se cerró definitivamente hasta el tramo final con el tercer tanto obra de Rodrigo Escudero. 

Empezó el partido movido con revisión del FVS, pero sin corregir la decisión del árbitro.

Poco sucedió en la primera mitad, con dos equipos que mostraron mucho respeto el uno por el otro. Hasta que en el descuento, llegó la primera de las jugadas claves del encuentro. Un choque entre Farn Gil y Juan Flere dejó el balón manso para que Miguelete solo tuviera que empujar el esférico al fondo de las mallas. Por si fuera poco castigo para los escapulados, Juan Flere resultó lesionado y tuvo que ser sustituído.

Dos minutos fatídicos para los europeístas le dejaron el partido muy cuesta arriba. El final de la primera mitad, y el inicio de la segunda. De nuevo Miguelete, pero esta vez tras una buena acción rápida por la derecha, remachaba el balón a la red.

Con dos tantos de ventaja, se antojaba demasiada ardua la tarea para los de Aday Benítez, pero no se rindieron. Mediada la segunda mitad, empezaron a acular al Sabadell sobre su propia frontal del área, teniendo una gran ocasión con un obús de Sgró que Fouli desvió en la misma escuadra.

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Con el tiempo cumplido, Escudero aprovechó un regalo para firmar el tercero, y Priego cerró la goleada con un Europa rendido.

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