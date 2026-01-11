El Sabadell es una apisonadora

El CE Sabadell ha cerrado la primera vuelta con una contundencia estruendosa. En una Nova Creu Alta que empieza a soñar con tiempos mejores, el conjunto arlequinado barrió al Marbella con un 5-0 que refleja no solo la diferencia en el marcador, sino una superioridad táctica y física absoluta. El equipo de Ferran Costa, que encadena cinco victorias consecutivas, se ha convertido en un bloque sin fisuras.

La resistencia marbellí duró apenas nueve minutos, lo que tardó Bonaldo en conectar un córner al primer palo. A partir de ahí, el partido fue un monólogo local. Coscia, con un testarazo en plancha, y López-Pinto, antes del descanso, certificaron que el Sabadell no solo domina, sino que castiga cada concesión. La segunda mitad sirvió para que Quadri y un brillante Miguelete redondearan una exhibición coral. El técnico local aprovechó la renta para dosificar esfuerzos sin que el equipo perdiera el hambre ni el orden. Con diez goles a favor en los últimos dos encuentros, este Sabadell no solo gana por inercia, sino por aplastamiento. La Nova Creu Alta despidió a los suyos con la certeza de que el proyecto de Costa apunta al ascenso.

FICHA TÉCNICA

Sabadell: Fuoli; Astals (Utgés, 76’), Bonaldo, Carlos García (Fornés, 46’), Sergi; Urri, Quadri (Miguelete, 56’), Priego, Ton Ripoll (Moreno, 56’); Coscia y López-Pinto (Rubén Martínez, 56’).

Marbella: Vassilev; Álvarez (Fattore, 85’), Puñal (Ohemeng, 58’), Escassi, Álex Martínez; Eugeni (Acosta, 58’), Alcalde (Selma, 46’), Álex López; Boussefiane (Ruiz, 58’), Rodri Rios y Cambra.

Goles: 1-0 (9’): Bonaldo. 2-0 (16’): Coscia. 3-0 (45’+2): López-Pinto. 4-0 (47’): Quadri. 5-0 (74’): Miguelete.

Árbitro: Alfredo Ramo, colegio aragonés. Amarillas a Carlos García; Escassi, Acosta.

Campo: Nova Creu Alta. 5.017 espectadores.