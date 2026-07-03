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Fútbol catalán

El Sabadell anuncia la continuidad de ‘Kaiser’

El futbolista de 30 años finalizaba contrato este verano, pero su rendimiento y compromiso han hecho que la directiva arlequinada priorice su continuidad

El valenciano fue intervenido quirúrgicamente para solucionar sus problemas abdominales

Kaiser

Kaiser / @CESabadell

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El Sabadell ha anunciado oficialmente la renovación de su defensa central Juan Carlos Lázaro, conocido como ‘Kaiser’, hasta el año 2027. El futbolista de 30 años finalizaba este verano su contrato, pero su rendimiento y compromiso han hecho que la directiva arlequinada priorice su continuidad. El central valenciano se ha convertido en un pilar fundamental para el proyecto deportivo, ganándose el respeto y el cariño de la afición. Su firma asegura la estabilidad de la línea defensiva de la entidad catalana de cara a las próximas tres temporadas de competición.

Con este movimiento, la dirección deportiva liderada por Lucas Viale amarra a uno de los líderes indiscutibles del vestuario arlequinado.Kaiser llegó al club hace un año y medio procedente del Torrent CF, demostrando desde el principio una implicación absoluta con la entidad. El central de Vilamarxant pagó de su propio bolsillo para rescindir su vinculación anterior y poder vestir la camiseta del Sabadell.

Desde el primer día de su fichaje, se adaptó a la perfección al equipo y se transformó en una pieza indispensable. En este periodo de tiempo tan corto, el zaguero ha disputado un total de 45 partidos oficiales en diversas competiciones. Además, su rendimiento ha sido clave para lograr dos ascensos de categoría y alcanzar la final de la Copa Catalunya.

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Una vez sellado el acuerdo de renovación, el futbolista ha sido intervenido quirúrgicamente este viernes para solucionar sus graves problemas físicos abdominales. La operación se ha realizado con el objetivo de tratar una doble hernia inguinal que le provocaba intensos dolores en su rutina diaria. El jugador arlequinado decidió posponer esta cirugía de mutuo acuerdo con los servicios médicos debido a las urgencias clasificatorias del campeonato cuando el equipo se estaba jugando puntos de enorme trascendencia.

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