El Sabadell alza la voz tras la violencia en el derbi de Terrassa

La rivalidad futbolística volvió a cruzar una línea inadmisible en Terrassa. El Centro de Deportes Sabadell emitió este miércoles un comunicado oficial para condenar “y lamentar profundamente” los incidentes ocurridos tras el derbi de Copa Catalunya disputado en el Olímpic, donde un aficionado arlequinado fue agredido violentamente por un grupo de seguidores radicales locales.

Los hechos se produjeron una vez finalizado el encuentro, presenciado por unos 350 aficionados del Sabadell desplazados a Terrassa. Según ha podido saber el club y relataron testigos presenciales, un grupo de individuos encapuchados, identificados como ultras del Terrassa, aguardó a seguidores visitantes en varias calles adyacentes al estadio, aprovechando la ausencia de vigilancia policial en la zona.

La agresión fue directa y organizada. El aficionado sabadellense cayó en lo que diversas fuentes describen como una emboscada cuando se dirigía hacia la estación de tren. Una vez en el suelo, fue golpeado con palos, cascos y patadas, sufriendo heridas de consideración. La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Parc Taulí, donde recibió cinco puntos de sutura en la boca y fue dado de alta de madrugada.

En su comunicado, el Sabadell confirma que se ha puesto en contacto tanto con el aficionado agredido como con los cuerpos y fuerzas de seguridad responsables del dispositivo del partido, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que queden impunes. “Estos ataques no pueden ni deben quedar sin consecuencias”, subraya la entidad arlequinada, que insiste en la necesidad de depurar responsabilidades.

El episodio ha generado un profundo malestar entre la afición del Sabadell, que lamenta especialmente la falta de presencia policial en los accesos y vías de evacuación del estadio, un factor que consideran determinante para que se produjera la agresión. Por el momento, el Terrassa FC no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto

Más allá del resultado deportivo, el derbi quedó marcado por un suceso que reabre el debate sobre la seguridad en los partidos de fútbol territorial y el control de los grupos ultras. El Sabadell ha querido dejar claro que no se trata de un episodio aislado ni asumible dentro de la lógica de la rivalidad deportiva.

La víctima, que en el momento de conocerse los hechos aún no había formalizado denuncia policial, se recupera de las lesiones físicas, mientras el impacto del ataque vuelve a situar a la violencia en el fútbol como un problema estructural que sigue sin resolverse.