De Sa Pobla a Sa Plana en una semana

El Reus FC Reddis encara la recta final del campeonato con la moral renovada y un objetivo claro: encadenar su segunda victoria consecutiva en territorio balear. Tras superar un bache de resultados ante el Poblense —el mejor local de la categoría—, los rojinegros visitan este sábado a las 17:00 h a un Andratx necesitado que marca la zona de descenso. La victoria en la pasada jornada no solo trajo tres puntos, sino que validó la apuesta de Marc Carrasco por un cambio de sistema; el paso al 4-3-3 dotó al equipo de una fluidez que se espera mantener en el Estadio Municipal de Sa Plana.

Para este duelo, el técnico reusense recupera una pieza vital en el engranaje del centro del campo: Ramon Folch, quien ya ha superado su lesión y podría tener minutos. Asimismo, todas las miradas apuntan a Miquel Ustrell, cuya actuación estelar con gol y asistencia en la última jornada le postula como titular indiscutible en el ataque. El precedente de la primera vuelta juega a favor de los catalanes, que ya vencieron por 2-1 en octubre gracias a los tantos de Sergi Casals y Xavi Molina, en un partido que supieron sufrir tras la expulsión de Sandro Toscano.

El escenario, a priori, favorece a los visitantes ante un Andratx que solo ha sumado un triunfo en las últimas trece jornadas y que ostenta la segunda peor cifra de goles encajados del grupo (44). Sin embargo, la urgencia de los isleños por la permanencia convierte el choque en una "final" de alta exigencia. Para el Reus, este es el inicio de un tramo de calendario clave contra equipos de la zona baja, una oportunidad de oro para consolidar su plaza en la fase de ascenso y demostrar que el bache de juego ha quedado definitivamente atrás.

Tres puntos para el Manlleu

El Tribunal catalán del Deporte ha resuelto favorablemente el recurso presentado por el Manlleu considerando alineación indebida del Atlètic Sant Just el 2 de noviembre, señalando 3-0 el resultado y dando los tres puntos al Manlleu.