El Ruta de la Plata como camino al ascenso

El Zamora CF y el CE Sabadell abren este sábado en el Estadio Ruta de la Plata una eliminatoria de ida y vuelta que se decidirá en la Nova Creu Alta, pero donde el Sabadell intentará obtener un buen resultado en Zamora.

En el Sabadell, no estará Agustín Coscia, expulsado en los instantes finales de la remontada agónica frente al Real Madrid Castilla. Escudero será por tanto la referencia ofensiva.

El técnico arlequinado, Ferran Costa, ha querido dejar claro que su equipo no viaja a especular, sino a morder en un feudo sumamente complicado.”Tenemos que ser maduros y tenemos que demostrar todas las experiencias que hemos ido teniendo durante toda la temporada. La valentía es que confiamos en nosotros mismos”.

El preparador catalán insistió en que sus futbolistas deben “controlar las áreas y competir cada balón como si fuera el último”. Sabe que el rival empujará con fuerza, pero confía en la personalidad y el oficio de su bloque para asaltar territorio zamorano.

El central Kaiser, por su parte, apeló al espíritu guerrero de los suyos. “Debemos ser nosotros mismos, ser enérgicos y no dar un balón por perdido; somos capaces de matar por cualquier compañero”.

El defensa destacó el ambiente que se respira en la ciudad y la ilusión del vestuario por encarrilar el pase a la gran final por el ascenso. La expectación es total en ambas localidades y las aficiones ya juegan su partido particular.

La afición arlequinada, por otra parte, está respondiendo de cara al partido de vuelta y ya ha agotado 7.000 entradas, dejando los sectores de Gol Norte y Tribuna prácticamente blindados para sus socios en un arranque de playoff vibrante.