Rumbo a Primera RFEF

La UE Sant Andreu ha pasado de un comienzo de temporada titubeante a demostrar que su preparación para el tramo decisivo ha sido superior a la de sus rivales. Mientras otros equipos empiezan a acusar el cansancio acumulado, los de Natxo González han exhibido una frescura física y mental que les ha permitido encadenar 13 jornadas invictos y alcanzar su quinta victoria consecutiva.

Esta racha de resultados no es fruto del azar, sino de una capacidad de reacción única en la categoría; la victoria ante el Espanyol B supuso la sexta remontada de la temporada, un dato que refleja el hambre competitiva de una plantilla que ha logrado distanciarse a tres puntos del segundo clasificado y a doce de la quinta plaza.

En la Ciudad Deportiva Dani Jarque, el papel de Sergi Serrano resultó determinante para cambiar el guion del encuentro. Su visión de juego y precisión fueron la llave que abrió la defensa perica, firmando las dos asistencias que permitieron al equipo darle la vuelta al marcador en apenas dos minutos.

Esta capacidad para generar peligro desde los costados se complementa con un arsenal ofensivo muy repartido que dificulta las tareas defensivas de los oponentes. Marcos Mendes lidera la tabla de goleadores con 11 tantos, seguido de cerca por los 8 de Alexis García, pero el peligro llega desde todas las líneas: Sergi García suma tres dianas, mientras que Albertito y Max Marcet aportan dos cada uno. Incluso la línea defensiva es protagonista en el área contraria, con Carlos Blanco y Lucas Viña sumando tres goles por cabeza.

La estabilidad que atraviesa el club se traduce en una confianza total sobre el césped. El propio Natxo González ha destacado que el nivel futbolístico y las ganas de competir del grupo son los pilares que están permitiendo mantener este ritmo de puntuación. Para el cuerpo técnico, demostrar esta ambición jornada tras jornada otorga una tranquilidad fundamental para afrontar el tramo final de la competición con garantías. Con una dinámica de 33 de 39 puntos posibles, el Sant Andreu ha pasado de ser un candidato más a convertirse en el equipo que marca el ritmo en la lucha por el ascenso directo.