Rubí y Atlétic Sant Just, con urgencias

Rubí y Atlètic Sant Just recuperan el partido de la jornada 17 en plena crisis de resultados en un partido donde lo que importa es el marcador. Con ambos conjuntos situados a solo tres puntos de la zona de descenso, el que salga derrotado hoy quedará en una posición más complicada para afrontar lo que queda de Liga.

El momento que atraviesa el Rubí es delicado. El conjunto local ha encadenado cuatro derrotas consecutivas, un desplome que se explica, en gran medida, por su fragilidad en el área propia: ha encajado 16 goles en este último mes. Cortar esa sangría defensiva es la obsesión de un equipo que necesita volver a hacerse fuerte en su estadio para recuperar la confianza perdida. El Atlètic Sant Just llega tras sumar uno de los últimos nueve puntos.

Rubí-Atlètic Sant Just

20:00 h.

Árbitro: Pau Camara

Can Roses